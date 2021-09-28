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Alişan, eşi Buse Varol’la alışverişte görüntülendi!

28.09.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı ve kuzeni Ozan Ebcin'i kaybetmenin acısını yaşayan Alişan, önceki gün eşi Buse Varol ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Eşiyle el ele yürümeye devam eden Alişan, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Alişan, eşi Buse Varol’la alışverişte görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'ndaki bir mağazanın erkek katında yaklaşık bir saat geçirip alışveriş yapan ünlü şarkıcı, çıkışta objektiflere yansıdı.

ALİŞAN YİNE KONUŞMADI

Eşiyle el ele yürüyüp bir yandan telefon görüşmesi yapan şarkıcı, gazetecilerin soruları üzerine "Arkadaşlar konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

İki aydır basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Alişan'ın henüz toparlanamadığı gözlendi.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

Zor günler geçiren 45 yaşındaki şarkıcı, bulduğu her fırsatta mezarını ziyaret ettiği Selçuk Tektaş'ın yokluğuna alışamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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