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Alişan, FormuLaz yarışlarında! "Tulum çaldım ve bahşiş de aldım"

10.03.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarında yaptığı programla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Alişan, FormuLaz yarışları için davet aldı. Teklifi kabul eden Alişan, Rize'nin Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde düzenlenen FormuLaz pistinde yarıştı.

Alişan, FormuLaz yarışlarında! "Tulum çaldım ve bahşiş de aldım"

Evliliğindeki krizle son dönemde gündeme gelen Alişan, davet üzerine geldiği Rize'nin Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde FormuLaz yarışlarına katıldı. Tunca beldesine giden ünlü şarkıcı Alişan, daha önce atma türkülerle kendisine meydan okuyan Tuncalılarla FormuLaz pistinde yarıştı.

Yöre halkının büyük ilgisiyle karşılaşan Alişan, şunları söyledi; "Daha önce Rize'ye hiç gelmemiştim. Cennet gibi bir yer Rize. Karadeniz'de birçok yere geldim. Geldiğim için çok mutluyum.

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"TULUM EŞLİĞİNDE HORON OYNADIM"

Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'e, FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül'e, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu'ya, değerli Tunca beldesi ve Ardeşen halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçirdim. Yöresel yemeklerden tattım. Tulum eşliğinde horon oynadım.

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"YARIŞA KATILDIM VE BİRİNCİ OLDUM"

Hatta tulum çaldım ve bahşiş de aldım. Sonrasında televizyon programımda bana atma türkü ile meydan okuyan Tuncalılarla FormuLaz yarışına katıldım ve birinci oldum. Gerçekten görülmesi gereken cennet gibi bir yer Tunca beldesi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tulum eşliğinde horon oynayan Alişan, öncesinde tulum sanatçısı Süleyman Serin'den tulumun nasıl çalındığını öğrenerek bir süre çaldı. Alişan'a isminin yazılı olduğu tulum da hediye edildi.

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Alişan
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