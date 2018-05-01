MAGAZİN

Alişan ile Buse Varol dini nikâh kıydı! Hoca çok tanıdık

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs Pazar günü Swissotel'de gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek.

Alişan ile Buse Varol dini nikâh kıydı! Hoca çok tanıdık

Çift bugün Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi, buluşmanın fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

Dini nikâh kıydırdıkları iddia edilen çift, konuyla ilgili olarak "Sadece buluşup sohbet ettik. Dini nikâh bugün gün içinde kıyılacak" dedi.

8687280

Alişan, daha önce düğünüyle ilgili şu detayları paylaşmıştı:

"Düğüne yaklaşık bin kişi katılacak. İstanbul'da stadyumda yapsam düğünü, kesin doldururum. Maşallah sevenim ve çevrem çok. Düğün pastası müziğimiz Fenerbahçe marşı olacak. Bu Buse ile ikimizin ortak kararı oldu."

'YENİ EVİME ALDIĞIM İLK EŞYA MANGAL OLDU'

"İlk temizliği de bizzat kendim yaptım. Eve aldığım ilk eşya ise mangal oldu. Büyük bir terasımız var. Evlendikten sonra sen, ben diye bir şey yok, her şeyimiz ortak olacak."

Kılıçdaroğlu: Tümü seçimde ittifak yapsın!Kılıçdaroğlu: Tümü seçimde ittifak yapsın!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Org. Hulusi Akar' iddiası hakkında sert sözler Kılıçdaroğlu'ndan 'Org. Hulusi Akar' iddiası hakkında sert sözler
Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol Nihat Hatipoğlu

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Dev operasyon! Biletleri kesildi...

Dev operasyon! Biletleri kesildi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her şey yolunda

Her şey yolunda

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi hakkındaki yoruma öfkelendi

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi hakkındaki yoruma öfkelendi

Kayıp valiz mağduru

Kayıp valiz mağduru

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

O yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı

O yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.