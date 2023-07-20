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Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan duygusal paylaşım! Oğlu Selçuk Tektaş için yazdığı satırlar yürekleri sızlattı

20.07.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüsten genç yaşta kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından Alişan ve annesinin acısı dinmedi. Selçuk Tektaş'ın annesi Suzan Tektaş, ölüm yıl dönümünden bir gün önce kaybettiği oğlunu andı. Alişan'ın annesinin satırları yürekleri sızlattı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 2021 yılında coronavirüs sebebiyle 41 yaşında hayatını kaybetmişti. Her fırsatta kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın son paylaşımı yürek burktu.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Suzan Tektaş, ölüm yıl dönümünden bir gün önce kaybettiği oğlunu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.

suzan tektaş

Tektaş paylaşımına; "Ey rüzgar... Git oğluma de ki; sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de. Olur mu?" notunu düştü.

"BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Öte yandan Alişan, kardeşini ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

alişan kardeşi

Ünlü şarkıcı o dönem de "Abim bizi öksüz bıraktım gittin.. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." demişti.

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