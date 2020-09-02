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Alişan’ın eşi Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli, hangi dizlerde oynadı? İşte Buse Varol’un biyografisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Star TV’nin sevilen sabah programı Demet ile Alişan İle Sabah Sabah’ın son konuğu Alişan’ın eşi Buse Varol oldu. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Buse Varol’un hayatı merak edilmeye başlandı.

Alişan’ın eşi Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli, hangi dizlerde oynadı? İşte Buse Varol’un biyografisi!

6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir düğünle dünya evine giren Buse Varol ve Alişan çifti ikinci çocuklarının mutluluğunu yaşıyor. Eşinin yakın dostu Demet Akalın’la sunduğu sabah programına konuk olan Buse Varol çocukları çok sevdiğini ve kalabalık bir aile olmak istediklerini söyledi. Daha şimdiden üçüncü çocuk sinyallerini veren güzel oyuncu hakkında Buse Varol kimdir, Buse Varol’un rol aldığı diziler nelerdir soruları merak konusu oldu.

İkinci çocuklarını bekleyen Alişan ve Buse Varol çifti düzenledikleri cinsiyet partisinde kız çocukları olacağını öğrenmişti. 1.5 yaşında Burak adını verdikleri bir oğulları bulunan çiftin kızlarına verecekleri isim ise henüz belirlenmedi. Demet ile Alişan İle Sabah Sabah programında isim için kararsızlık yaşadıklarını söyleyen ikili adın kararlaştırılması durumunda haber vereceklerini de belirtti.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol’un doğum tarihi 25 Mart 1990 olarak biliniyor. Buse Varol’un burcu Koç’tur. Buse Varol yaş olarak ise 30 yaşındadır. Buse Varol boy kilo olarak ise 1.74 metre ve 56 kilodur.

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1990 yılının Mart ayında Manisa’da dünyaya gelen güzel oyuncu için ‘Buse Varol aslen nerelidir’ sorusunun cevabı bilinmiyor. Öğretmenlik bölümünden mezun olan Varol 2012 yılında Miss Turkey yarışmasına katılarak popülerliğe kavuştu. 22 yaşında katıldığı yarışmadan sonra Varol oyunculuğa göz kırpmaya başladı. Tozlu Yollar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Sonrasında ise Buse Varol Sevda Kuşun Kanadında, Arka Sokaklar, Şehrin Melekleri, Kış Güneşi ve Rüya dizilerinde rol aldı. TRT 1 ekranlarına gelen Payitaht: Abdülhamid dizisinde Mislimelek Sultan karakterine hayat veren Buse Varol, bir dönemde Çok Tatlı programının sunuculuğunu yaptı.

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2017 yılında Dostlar Mahallesi dizisinde oynayan Buse Varol, set ortamında Alişan’la tanıştı. Dizi setinde başlayan aşk kısa sürede nikah masasında taçlandırıldı. 2018 yılında evlenen ikili 2019 yılında Burak ismini koydukları oğullarını kucaklarına aldı.

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