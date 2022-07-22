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'Alişan'ın eşi Buse Varol Selçuk Tektaş'ın anmasına katılmadı' iddiası... Eltisiyle küsmüştü

22.07.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan ile bir süre evliliği kötü giden Buse Varol yine gündemde. Evliliğini kurtardığı dönemde Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ile de sorunlar yaşadığı konuşulan Buse Varol ve Alişan'ın arası yeniden mi açıldı. Selçuk Tektaş'ın anmasına katılmayan Buse Varol ve Alişan boşanacak mı?

'Alişan'ın eşi Buse Varol Selçuk Tektaş'ın anmasına katılmadı' iddiası... Eltisiyle küsmüştü

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tektaş'ın ölümü sonrası Alişan uzun süre toparlanamadı ve zor günler geçirdi. Bu zor günlerde Alişan'ı eşi Buse Varol ise hiç yalnız bırakmazken bir süre eşler arasında Alişan'ın annesi ve yengesi sebebiyle bazı sorular çıktı. Öyle ki Varol ve Merve Tektaş'ın arası açıldı ve eltiler birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Alişan ile boşanmanın ucundan dönen Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının birinci yıl dönümünde bir anma gerçekleştirdi.

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Feriköy Mezarlığı'ndaki düzenlenen törene; Alişan, Alişan'ın anne ve babası, yengesi Merve Tektaş ve yakınları katıldı.

GÖZLER BUSE VAROL'U ARADI AMA YOKTU

Selçuk Tektaş için yapılan törene katılanlara dua sonrası hayır lokması ve pilav dağıtıldı. Alişan'ın ailesiyle problemleri olduğu iddia edilen oyuncu Buse Varol'un, törene katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bu iddialar sonrası ise Varol Selçuk Tektaş'ın mezarlığını paylaştı ve "Hep kalbimizdesin" notunu paylaşımına düştü.

Ekran Alıntısı

ALİŞAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan, Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"Bir yıl geçti sensiz Selçuk. Sadece bir kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin. Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim. Sensiz hiçbir hayalim yoktu. Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi. Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı.

Senin emanetlerine bir gün dahi 'öf' dersem Allah o anda canımı alsın. Bilmiyorum şu anda neredesin, bizi görüyor musun, izliyor musun? Ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor."


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Anahtar Kelimeler:
Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
şu adam bunu neden ısıtıp gündem oluyor
ŞU ELTİKER VAR VARYA ERKEK KARDRŞLERİ BİRBİRLERİNE VURDURUR ALLAH HEPSİNE AKIL VERSİN HER HALT ONLARDAN ÇIKIYOR

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