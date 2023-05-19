Alişan o yorumlara ateş püskürdü! ''Pisliğini çıkarmayalım...''

Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018'de nikâh masasına oturdu. 2019'da oğulları Burak'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olan ünlü çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.

Ünlü çift, önceki gün dört yaşındaki oğulları Burak Tektaş ile Akmerkez'de kameralara takıldı. Buse Varol yeni projeler hakkındaki soruyu yanıtlarken eşi Alişan'ın elindeki içeceğini köpürterek gülmesi dikkat çekti.

Sayfa'nın sosyal medya hesabından 'Buse Varol iş konuşurken Alişan’ın içeceği köpürtüp gülmesi kameralara işte böyle yansıdı' notu ile paylaşılan görüntüler çok konuşuldu.

Ünlü türkücü ilk olarak bu paylaşımın altına 'Hiç bir art niyetim yoktu baştan söyliıyim de' yazdı ancak ardı arkası kesilmeyen eleştirelere daha fazla dayanamayan Alişan adeta ateş püskürdü.

Alişan yapılan çirkin yorumlara; 'Karısına el kaldırmış, aldatmış birine göre benim yaptığım .ok daha kötü bir davranış olmuş ki görüyorum yazdıklarınızı. Haklısınız! Bir paylaşım görelim de Alişan'a ve Buse’ye nasıl kötü şeyler yazabiliriz, kavga ettirebiliriz diye bekleyenlere fırsat verdiğim için ben hatalıyım, onda da haklısınız. Ama bence artık çıkarmayalım..(Pisliğini) olur mu? Bizimle uğraşmayın lütfen.. Rica ediyorum olur mu? Çok rica ediyorum' diye yanıt verdi.





