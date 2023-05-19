MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan o yorumlara ateş püskürdü! ''Pisliğini çıkarmayalım...''

Alişan o yorumlara ateş püskürdü! ''Pisliğini çıkarmayalım...''

19.05.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün dört yaşındaki oğulları Burak Tektaş ile Akmerkez'de kameralara takıldı. Alışverişe geldiklerini söyleyen ünlü çift, soruları da yanıtsız bırakmadı. Buse Varol yeni proje sorusunu yanıtlarken Alişan'ın içeceğini köpürtüp gülmesi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü türkücü yapılan o yorumlara sert çıktı.

Alişan o yorumlara ateş püskürdü! ''Pisliğini çıkarmayalım...''

Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018'de nikâh masasına oturdu. 2019'da oğulları Burak'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olan ünlü çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.

Ünlü çift, önceki gün dört yaşındaki oğulları Burak Tektaş ile Akmerkez'de kameralara takıldı. Buse Varol yeni projeler hakkındaki soruyu yanıtlarken eşi Alişan'ın elindeki içeceğini köpürterek gülmesi dikkat çekti.

  1. Sayfa'nın sosyal medya hesabından 'Buse Varol iş konuşurken Alişan’ın içeceği köpürtüp gülmesi kameralara işte böyle yansıdı' notu ile paylaşılan görüntüler çok konuşuldu.

alişan 1

Ünlü türkücü ilk olarak bu paylaşımın altına 'Hiç bir art niyetim yoktu baştan söyliıyim de' yazdı ancak ardı arkası kesilmeyen eleştirelere daha fazla dayanamayan Alişan adeta ateş püskürdü.

alişan 2

Alişan yapılan çirkin yorumlara; 'Karısına el kaldırmış, aldatmış birine göre benim yaptığım .ok daha kötü bir davranış olmuş ki görüyorum yazdıklarınızı. Haklısınız! Bir paylaşım görelim de Alişan'a ve Buse’ye nasıl kötü şeyler yazabiliriz, kavga ettirebiliriz diye bekleyenlere fırsat verdiğim için ben hatalıyım, onda da haklısınız. Ama bence artık çıkarmayalım..(Pisliğini) olur mu? Bizimle uğraşmayın lütfen.. Rica ediyorum olur mu? Çok rica ediyorum' diye yanıt verdi.

alişan yorunm

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzellik sırrını açıkladı! Formda kalmak için bakın ne yapıyormuş Güzellik sırrını açıkladı! Formda kalmak için bakın ne yapıyormuş
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"
Bornozuyla dans ederken frikik verdi Bornozuyla dans ederken frikik verdi
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol yaşında

En Çok Okunan Haberler

Gündem yaratmıştı! Nakit avans kararı kaldırıldı!

Gündem yaratmıştı! Nakit avans kararı kaldırıldı!

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

Nakit avansta 50 bin TL detayı!

Nakit avansta 50 bin TL detayı!

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Milletvekili olan Bakanlar ne zaman yemin edecek?

Milletvekili olan Bakanlar ne zaman yemin edecek?

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.