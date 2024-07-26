HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan "ivedilikle çözülmesi" için talimat verdi: Mali yükü de artırıyor! "Bu, devlete şantajdır"

Erdoğan "ivedilikle çözülmesi" için talimat verdi: Mali yükü de artırıyor! "Bu, devlete şantajdır"

26.07.2024 07:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde uçak rötarları sıklaştı. Hava trafik kontrolörlerinin "inisiyatif almadan çalışma" sistemine geçmesiyle baş gösteren sorun mali yük olarak da geri dönüyor. Kontrolörler maaşlarının artmasını isterken konu AK Parti MKYK'da da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorumluları hesaba çekin" deyip sorunun çözülmesi için talimat verdiği öne sürüldü.

Erdoğan "ivedilikle çözülmesi" için talimat verdi: Mali yükü de artırıyor! "Bu, devlete şantajdır"

Uçak yolcularını isyan ettiren ve giderek sıklaşan rötar sorunun kaynağında hava trafik kontrolörlerinin maaşlarına zam talebi olduğu konuşuluyor. Kulislerde konuşulanlara göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden bir üye, kontrolörlerin "Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız" dediğini öne sürdü, bunun "devlete şantaj" olduğunu savundu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!
Uçuşları saatlerce rötar yapınca yolcular çileden çıktı Uçuşları saatlerce rötar yapınca yolcular çileden çıktı

ERDOĞAN MKYK'DA TALİMAT VERDİ: GEREKENİ YAPIN

Kontrolörler, özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre konu AK Parti’nin salı günü yapılan MKYK toplantısında da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin” dedi.

thumbs_b_c_bee44e7addeac62c9b654f9994233264

UÇAK BAŞI YAŞANAN ZAMAN KAYBI MALİ YÜK OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un toplantıda, pasif eylem sebebiyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydettiği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, bu durumdan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30’lara düştüğünü belirterek, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğuna dikkat çekti. Ersoy’un haziran ayından itibaren bu durumun sistemi olumsuz etkilediğini belirtmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun konuyu çözeceklerini belirttiği öğrenildi.

thumbs_b_c_12b6f9ce9b73cf7d777f025bce94928d

"BU DEVLETE ŞANTAJ"

Bir kabine üyesinin ise “Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu defa yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personel aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bunun önünü alamayız. ’Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız’ diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Biz buraya yeni eleman alacağız, eğitim vereceğiz gerekirse o bin kişiyi göndereceğiz” dediği iddia edildi.

thumbs_b_c_fac54563241f9fdce83fd86772f60511

5 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Öte yandan Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), inisiyatif almadan çalışma faaliyeti için yeni tarihleri açıkladı. Buna göre dün (perşembe) itibarıyla inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin icra edilmesi kararı alan sendika, 5 Ağustos’a kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

SENDİKA: TALEPLERİMİZ BÜTÇEYE YÜK GETİRMEDEN EK VERGİ GELİRİ SAĞLAYACAK

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tüm Avrupa’da maliyetler hava trafik kontrolörleri üzerinden artırılıyor. Hava trafik kontrolörlerimizin mesleki şartlarının iyileştirilmesi ve özlük hakları konusundaki yıllardır süregelen problemlerin çözümüne yönelik talepler, devletimizin bütçesine bir yük getirmeksizin (sıfır), hazinemize ek vergi gelirleri sağlayacaktır. Bu talepler, bazı yasalarda yapılabilecek birkaç basit düzenleme ile çok kolay bir şekilde karşılanabilir niteliktedir.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Yasa dışı bahisten çocuk müstehcenliğine!Yasa dışı bahisten çocuk müstehcenliğine!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan uçak uçuş
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...

Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...

Bir devir sona erdi! Kamuda birden fazla maaş alma dönemi kapandı

Bir devir sona erdi! Kamuda birden fazla maaş alma dönemi kapandı

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları...

Kan donduran olay! Dakikalarca annesini balkonda bıçakladı

Kan donduran olay! Dakikalarca annesini balkonda bıçakladı

Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı iddia: Romanya, Rus İHA'larını vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı iddia: Romanya, Rus İHA'larını vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.