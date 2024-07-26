Erdoğan "ivedilikle çözülmesi" için talimat verdi: Mali yükü de artırıyor! "Bu, devlete şantajdır"

Uçak yolcularını isyan ettiren ve giderek sıklaşan rötar sorunun kaynağında hava trafik kontrolörlerinin maaşlarına zam talebi olduğu konuşuluyor. Kulislerde konuşulanlara göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden bir üye, kontrolörlerin "Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız" dediğini öne sürdü, bunun "devlete şantaj" olduğunu savundu.

ERDOĞAN MKYK'DA TALİMAT VERDİ: GEREKENİ YAPIN

Kontrolörler, özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre konu AK Parti’nin salı günü yapılan MKYK toplantısında da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin” dedi.

UÇAK BAŞI YAŞANAN ZAMAN KAYBI MALİ YÜK OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un toplantıda, pasif eylem sebebiyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydettiği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, bu durumdan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30’lara düştüğünü belirterek, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğuna dikkat çekti. Ersoy’un haziran ayından itibaren bu durumun sistemi olumsuz etkilediğini belirtmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun konuyu çözeceklerini belirttiği öğrenildi.

"BU DEVLETE ŞANTAJ"

Bir kabine üyesinin ise “Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu defa yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personel aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bunun önünü alamayız. ’Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız’ diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Biz buraya yeni eleman alacağız, eğitim vereceğiz gerekirse o bin kişiyi göndereceğiz” dediği iddia edildi.

5 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Öte yandan Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), inisiyatif almadan çalışma faaliyeti için yeni tarihleri açıkladı. Buna göre dün (perşembe) itibarıyla inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin icra edilmesi kararı alan sendika, 5 Ağustos’a kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

SENDİKA: TALEPLERİMİZ BÜTÇEYE YÜK GETİRMEDEN EK VERGİ GELİRİ SAĞLAYACAK

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm Avrupa’da maliyetler hava trafik kontrolörleri üzerinden artırılıyor. Hava trafik kontrolörlerimizin mesleki şartlarının iyileştirilmesi ve özlük hakları konusundaki yıllardır süregelen problemlerin çözümüne yönelik talepler, devletimizin bütçesine bir yük getirmeksizin (sıfır), hazinemize ek vergi gelirleri sağlayacaktır. Bu talepler, bazı yasalarda yapılabilecek birkaç basit düzenleme ile çok kolay bir şekilde karşılanabilir niteliktedir.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır