Alişan ölümden döndü! Karısını tanık yaparak soluğu mahkemede aldı

Son dönemde eşi Buse Varol ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve boşanmanın eşiğinden dönen Alişan kolay yoldan zayıflamak istedi. Alişan arkadaşı olan doktor Ufuk A.'nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna etmesi sonrasında ölümden döndü.

Alişan doktorun "Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım" demesine inandı ve Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ameliyat masasına yattı. Alişan 5 buçuk saat süren operasyon geçirdi. Alişan'ın eşi, doktor Ufuk A.'ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. kendilerine "Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü" cevabını verdi.

GEREĞİNDEN FAZLA YAĞ ALINMIŞ

Geceyi hastanede geçiren Alişan, operasyondan saatler sonra vücudunun neredeyse tamamında kızarıklık, morluk gibi sorunlar yaşadı. Alişan'ın, özellikle operasyonun yapıldığı karın bölgesinde ileri derecede yanık ve buna bağlı şiddetli ağrı oluştu.

Vücudundaki yanık ve yaraların gittikçe kötüleşmesi üzerine 2019'un ağustos sonunda iki ayrı estetik cerraha görünen Alişan'a "Vücudundan gereğinden fazla yağ alındığını, dolayısıyla bu yağların tekrar vücuda enjekte edilmek (yerine konması) suretiyle belki düzelmenin sağlanabileceğini ve fakat lipolazer denilen aletle yapılan işlemde meydana gelen yanık izinin bir daha düzelme ihtimalinin olmadığı" söyledi.

MESLEĞİNİ İCRA ETMEKTE ZORLANIYORMUŞ

Alişan'a, kök hücre tedavisi uygulandı. Karın kısmında kısmi düzelmeler olan Alişan'ın yanık izinin iyileşme ihtimalinin olmadığı tıbben kesinleşti. Vücudunda "kalıcı hasar" meydana gelen ve mesleğini icra etmekte zorlanan Alişan için şimdilik 10 bin TL maddi tazminat, yaşadığı psikolojik yıkım nedeniyle de 2 milyon TL manevi olmak üzere doktor Ufuk A.'dan toplam 12 milyon TL tazminat istendi.

KARISINI TANIK YAPTI

İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde görülen davaya Alişan eşi Buse Varol ile katıldı. Geçtiğimi aylarda boşanacakları yönünde gündeme gelen çift adliyeye el ele geldi. Alişan'ın yağ aldırma operasyonunu yaptırdığı Doktor Ufuk A.'a açtığı tazminat davasına katılan çift davanın gizli görülmesi sebebiyle açıklama yapmadı.

Gizli görülen duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol olmak üzeri toplamda iki tanığı dinlendi.

