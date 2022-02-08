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Alişan ve Buse Varol 3 dadı tuttu! İşte bir dadının ücreti

08.02.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar araları bozuk olan Alişan ve Buse Varol çocukları için 3 dadı tuttu. Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları ortaya çıktı. Dadıların aylık 20 bin TL maaş aldığı sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın daha önce dadılardan Maria’ya tektaş armağan etmişti.

Alişan ve Buse Varol 3 dadı tuttu! İşte bir dadının ücreti

Alişan ve Buse Varol ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Çiftin 1 yaşındaki kızları Eliz için eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan, kendi ailesiyle sade bir doğum günü kutladı ve Buse Varol ise "Beni kimse eve davet etmedi" açıklaması yaparak aralarının bozuk olduğu sinyali verdi.

Kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde organizasyon düzenleyen Buse Varol, doğum günü partisine Filipinli 3 dadısıyla katıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Varol, dadılarına teşekkür etti.

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AYLIK DADI MASRAFI 60 BİN TL

Öte yandan Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları da ortaya çıktı. Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı iddia edilirken toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu gündeme geldi.

Buse Varol &quot;Alişan'ın annesinin evine davet edilmedim&quot; dedi! &quot;Boşanmak için avukata gitti&quot; iddiasıBuse Varol "Alişan'ın annesinin evine davet edilmedim" dedi! "Boşanmak için avukata gitti" iddiası

Demet Akalın daha önce dadılardan Maria’ya tektaş armağan etmişti.

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Alişan Buse Varol
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