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Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 03.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Çin'de bir alışveriş merkezinde (AVM) meydana gelen kavga sosyal medyada çok yorum aldı.

Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

Alışveriş merkezinin orta katında meydana gelen ve tekvandocu bir grup ile bir spor merkezinin çalışanları arasındaki kavgayı AVM'yi gezmekte olan müşteriler kaydetti.

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Görüntülerde iki grubun tekme ve yumruklarla birbirine girdiği, bir süre sonra araya giren kişilerin kavgayı yatıştırdığı, tekvandocular arasında bazı kişilerin yerde yatmakta olduğu görüldü.

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Görüntüyü paylaşanlar, kavganın nedeni bilmediklerini; kavgada her iki taraftan da yaralananlar olduğu gördüklerini belirtti.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
çin alışveriş merkezi kavga

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