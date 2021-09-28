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Aliye’nin Meriç’i Emel Çölgeçen’in nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? Resmen hayatının dönüm noktasını yaşamış

28.09.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Aliye dizisinin oyuncularından Emel Çölgeçen, girdiği her rolün hakkını veren bir oyuncu. Hem duruşu hem de etkileyici ses tonuyla dikkat çeken Çölgeçen’in nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz?

Aliye’nin Meriç’i Emel Çölgeçen’in nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? Resmen hayatının dönüm noktasını yaşamış

ATV ekranlarında yayınlanan Aliye dizisi reyting rekorları kırıyordu. Dizinin her oyuncusu başarısına başarı kattı. Bu isimlerden biri de Meriç karakterini canlandıran Emel Çölgeçen. Güzel oyuncu pek çok dizi ve filmde rol aldı. Tramvay filminden 2008 Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri "Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Başarılı oyuncunun bir dönüm noktası ile oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte hikayesi…

ALİYE’NİN MERİÇ’İ EMEL ÇÖLGEÇEN NASIL KEŞFEDİLDİ?

Emel Çölgeçen ilk keşfedilişini Aliye dizisiyle yaşasa da ilk dizisi 1994 yapımı Gülşen Abi dizisindeki Emel karakteriyle oldu. Daha sonra Aliye dizisinde yer alarak tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim olan Çölgeçen, Poyraz Karayel dizisinde de Avukat Sema karakteriyle fırtınalar estirdi. Başarılı oyuncunun mesleğe adımı ise tam bir dönüm noktası. İktisat Fakültesi’nde eğitim gören Çölgeçen, 2. sınıftayken bu işin kendisine göre olmadığını düşünerek işten ayrılmış ve oyunculuğa gönlünü kaptırmış. Böyle radikal bir karar almasaydı, belki de Türkiye’nin tanıdığı isimlerden biri olmayacaktı. Üniversiteyi bıraktıktan sonra Akademi İstanbul Tiyatro Bölümüne kayıt yaptırdı. Oyunculuğu da böyle başladı.

Aliye’nin Meriç’i Emel Çölgeçen’in nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? Resmen hayatının dönüm noktasını yaşamış

DİZİLERİN YANINDA TİYATRO SAHNELERİNDE BOY GÖSTERİYOR

Herkes onu dizi oyuncusu olarak bilse de aslında Emel Çölgeçen, daha çok tiyatro sahnelerinde yer alıyor. Hayatına epey bir oyun sığdıran Çölgeçen, şimdilerde Tuna Kıvrımı oyun ile boy gösteriyor.

Aliye’nin Meriç’i Emel Çölgeçen’in nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? Resmen hayatının dönüm noktasını yaşamış

EMEL ÇÖLGEÇEN KİMDİR?

Emel Çölgeçen, 9 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimine Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devam eden Emel Çölgeçen, ikinci sınıfta okuldan ayrılarak Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi almaya başladı.

2004'de yayınlanmaya başlayan "Aliye" dizisinde "Meriç" karakteriyle tanınan Emel Çölgeçen, 2006'da "Sağır Oda", 2007'de "Zeliha'nın Gözleri" ve "Kara Duvak" dizilerinde de rol aldı.

Emel Çölgeçen bunların yanında, "Böyle Bitmesin", "Sultan", "Geniş Aile", "Arka Sokaklar", "Kapadokya Düşleri" ve "Cennetin Çocukları"nda da boy gösterdi.

2015-2016 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Poyraz Karayel"de soğuk ve dominant "Sema" karakterine hayat veren Emel Çölgeçen son olarak "Kalbimin Sultanı"nda izleyici karşısına çıktı.

Dizilerin yanı sıra Sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında da rol alan Emel Çölgeçen aynı zamanda sunuculuk da yapıyor.

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