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Aliye'nin minik Arda'sı artık bambaşka biri! Görenler tanıyamıyor!

07.03.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Aliye dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Dizide Sanem Çelik'in minik oğlu Arda'yı canlandıran Ayberk Koçar, son haliyle görenleri şaşkına uğrattı. Şu sıralar 23 yaşında olan Koçar, Aliye'den sonra dizi setlerine bir süre ara vermiş ve ortadan kaybolmuştu.

Aliye'nin minik Arda'sı artık bambaşka biri! Görenler tanıyamıyor!

Ayberk Koçar, Aliye dizisi çekilirken 4 yaşındaydı. Minik Arda, sevimli tavırları ve tatlılığıyla o dönem izleyicilerin epey ilgisini çekmişti. Sanem Çelik ve Halit Ergenç'in oğulları rolünde olan Ayberk Koçar'ın son halini görenler tanıyamadı. Oyuncuya ' bu nasıl değişim?' yorumları geldi.

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Ayberk Koçar, 2004 yılında yayınlanan “Aliye” dizisinde Arda karakterini canlandırdı. Daha sonra “Pulsar” dizisinde rol alan oyuncu, dizide Çağlar karakterine hayat verdi. Oyunculuk eğitimi alan Koçar ayrıca, “Son Osmanlı Yandım Ali”, “Benim Hala Umudum Var” gibi yapımlarda da rol aldı.

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Aliye'nin zorlu hayatında tek sığınağı olan Arda karakterine can veren Ayberk Koçak Türkiye'nin en sevilen çocuk oyuncuları arasına girmeyi başarmıştı.

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'BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ'

Ayberk Koçar, yıllar sonra ortaya çıktı. Koçar'ı görenler genç oyuncuyu tanıyamadı.

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Instagram hesabını da çok aktif kullanmayan Koçar, nadiren de olsa fotoğraflarını paylaşıyor. Oyuncunun paylaşımlarına kullanıcılardan yorumlar yağıyor.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

  • " Bu nasıl değişim. İnanamıyorum!"

  • "Arda sana noolmuş"

  • "Şimdi bu delikanlı bizim minik Arda mı?"

-"Bu çocugun çok güzel bi geleceği olabilirdi napıyo acaba şu an"

-"Aliyedeki küçük arda ne güzel yüzlü büyümüş"


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