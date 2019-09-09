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Alkol ve madde bağımlılığından kurtulan insanların inanılmaz değişimi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bağımlılığın her türlüsü insan hayatını olumsuz etkiliyor, alkol ve madde bağımlılığından kurtulan insanların yaşadığı değişimler bunun en büyük kanıtı.

Alkol ve madde bağımlılığından kurtulan insanların inanılmaz değişimi!

Alkol ve madde bağımlılığı dünya üzerinde milyonlarca insanı etkileyen son derece ciddi bir problem. Bu bağımlılıklardan kurtulmak ise ciddi bir kararlılık ve irade gerektiriyor, bu insanların desteklenmesi de önemli bir konu. Dünya genelinde insanları bu tür kötü alışkanlıklarından kurtarmak için çalışan çok sayıda gönüllü kuruluş mevcut. Örnek olması alkol ve madde bağımlılıklarından kurtularak kendilerine yeni bir hayat kuran insanları bir araya getirdik. Bağımlılıklarını geride bıraktıklarında insanların yaşadığı değişime inanmakta güçlük çekeceksiniz.

1. Alkol koması sebebiyle gittiği acil servisin önünde çektiği fotoğraftan 17 ay sonra.

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2. Aşırı doz sebebiyle ölümden dönmesinin üzerinden 6 ay geçmesinin ardından.

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3. Alkol kullanırken hayatı tepetaklak olunca bırakmaya karar vermiş ve 1 yıl sonra.

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4. Yaptığı işi alkol kullanmadan yapamayacağını düşünüyormuş, ancak bırakınca her şey daha iyiye gitmiş.

alkol-ve-uyusturucu-bagimliligindan-kurtulan-insanlarin-inanilmaz-degisimi-4

5. Alkolü bıraktıktan tamı tamına 1 yıl sonra aynı gün.

alkol-ve-uyusturucu-bagimliligindan-kurtulan-insanlarin-inanilmaz-degisimi-5

6. Ölümün eşiğine geldiğinde madde bağımlılığından kurtulan adam.

alkol-ve-uyusturucu-bagimliligindan-kurtulan-insanlarin-inanilmaz-degisimi-6

7. Yıllarca madde bağımlılığı ile mücadele etmiş, 12 yıldır kullanmıyor, fark ortada.

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8. 18 yaşında başladığı madde kullanımından vazgeçince yaşadığı değişim.

alkol-ve-uyusturucu-bagimliligindan-kurtulan-insanlarin-inanilmaz-degisimi-8

9. Aylar önce aşırı doz sebebiyle hastanede çekilmiş fotoğrafı, doktor hayatta kalman mucize demiş o da mucizeyi devam ettirmiş.

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10. 12 aydır hiçbir şey kullanmıyor, değişim harika.

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11. Sadece 6 ay madde kullanmamanın yarattığı inanılmaz değişim.

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12. Bağımlılıktan kurtulmanın 13. yılında mutlu bir aile.

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13. Beş yıllık temiz bir hayatın kazandırdıkları.

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14. 2 yıl 8 ay sonra hayatta gelinen nokta mutluluk verici.

alkol-ve-uyusturucu-bagimliligindan-kurtulan-insanlarin-inanilmaz-degisimi-14

15. Madde bağımlılığından kurtulup yeni hobiler bulunca gelen değişim.

alkol-ve-uyusturucu-bagimliligindan-kurtulan-insanlarin-inanilmaz-degisimi-15

16. Aşırı doz sebebiyle kalp krizi geçirip komaya girmesinin ardından başlayan yeni hayat.

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17. Sadece 7 ay gibi bir sürede yaşanan değişim bile inanılmaz.

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18. Bir yıldan uzun süredir temiz yaşayınca insanın bakışları bile değişiyor.

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19. Eski zamanlarından kalma tutuklanma fotoğraflarına bakınca ne kadar doğru bir karar verdiğini bir kere daha anlıyor.

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20. On sekiz aylık değişim yeni bir hayatın habercisi.

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21. Aynı kişi olduklarına inanmak bile zor.

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22. On sekiz ay sonunda başka birine dönüşmek.

alkol-ve-uyusturucu-bagimliligindan-kurtulan-insanlarin-inanilmaz-degisimi-22

23. 1.5 yılda yaşadığı değişim.

alkol-ve-uyusturucu-bagimliligindan-kurtulan-insanlarin-inanilmaz-degisimi-23

24. Bir yıldan uzun süredir madde kullanmayınca.

alkol-ve-uyusturucu-bagimliligindan-kurtulan-insanlarin-inanilmaz-degisimi-24

25. Tam 5 yıl olmuş, hayata umutla bakan gözler görmek çok güzel.

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