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Alkolden zehirlenen hastayı 15 kutu bira kurtardı

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

Vietnam’da bir doktor, metil alkol zehirlenmesi geçirdiği anlaşılan hastasının midesine 4.5 litre bira nakletti. Yaklaşık 15 teneke kutu biraya tekabül eden naklin ardından, vücudundaki metil alkol emilen hastanın hayatı kurtuldu.

Alkolden zehirlenen hastayı 15 kutu bira kurtardı

Vietnam’ın Quang Tri şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Nguyen Van Nhat, yüksek miktarda düşük kaliteli alkol tüketmişti. Alkol zehirlenmesi sonucu şehirdeki bir hastanenin acil servisine gittiğinde, kanındaki metil alkol seviyesinin normalin 1.119 kat üzerinde olduğu tespit edildi.

METİL ALKOL EMİLİMİNİ AZALTMAK İÇİN 1 LİTRE BİRA VERDİ

Doktor Le Van Lam, karaciğerinin metil alkolü emmesini yavaşlatmak amacıyla hastaya derhal bir litre bira verdi. Saat başı 0.33 mililitre bira verilen hastanın bilinci, 4.5 litrenin, yani yaklaşık 15 teneke kutuya denk gelen miktarın verilmesi ardından yerine geldi.

Hastayı ölümden döndüren doktor, “İnsan bilincini yitirse ya da içmeyi bıraksa dahi, mide ve bağırsaklar alkolü emerek kana karıştırmayı sürdürür. Bu sebeple, kandaki alkol oranı bir süre daha artmaya devam eder. Etil ve metil olmak üzere iki tür alkol vardır. Karaciğerlerimiz metil ve etil alkolle aynı anda karşılaştıklarında, etil alkole öncelik tanırlar” dedi.

Hastanın, metil alkolün vücudunda oksitlenip zehirli bir kimyasal olan formaldehite dönüşmesi sonucu bilincini yitirdiği öğrenildi.

Formaldehitin de oksitlenip karınca asidine dönüşmesi tehlikesi olduğundan, doktor hastasına etil alkol içeren birayı vererek tedavi etmeyi tercih etti.

Hasta, üç hafta sonra hastaneden taburcu oldu.

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bira alkol zehirlenmesi nakil 15 kutu bira

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