Alkollü sürücü araçla belediyeye girmeye çalıştı

Olay, saat 23.00 sıralarında Kuşkavağı Mahallesi’nde bulunan Konyaaltı Belediyesi Binası önünde meydana geldi. Alkollü sürücü Yüksel D., iddiaya göre aracıyla Konyaaltı Belediyesi önüne geldi. Binaya araç girişini engelleyen bariyerlerin yanında bulunan yeşillik alandan geçen Yüksel D., aracıyla ilerlemeye başladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DURDURDU

Başkanlık makamı kapısının önüne kadar aracıyla gelen sürücüyü belediyenin güvenlik görevlileri durdurdu. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonetin anahtarını alarak trafik polislerini bekledi.

"BİR DAHAKİ SEFERE DURMAM"

Trafik polisleri Yüksel D.’nin 1.58 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü sürücüye 1002 TL ceza kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Yüksel D., ifade için polis merkezine götürülürken, "Ben isteyerek durdum. Bir dahaki sefere durmam" dedi.

SOSYAL MEDYADAN BAŞKAN ESEN’E GÖNDERME

Yüksel D.’nin sosyal medya hesabından ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e gönderme yaparak "Hangi kahveye girdik de sandalye bacağı yemedik sen de vur en son Esen başkan" paylaşımı yaptığı görüldü.

(AA / DHA)



