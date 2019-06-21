Alkolün beyniniz üzerindeki 8 zararı

Alkol tüketimi; kalp hastalığı inme, karaciğer kanseri ve beyni etkileyen birçok rahatsızlık dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için katalizör görevi görür.
Maryland Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Adial Eczacılık Başhekimi Nörobilimci Bankole Johnson, alkolün beyin üzerine etkilerini detaylı bir şekilde anlattı;
Düzenli olarak alkol tüketmek depresyon ile doğrudan bağlantılıdır. Yapılan analiz, alkol kullanımının majör depresyon riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu.
Yapılan çalışmalar, alkolün düzenli ve fazla içimi beyin hacmini küçülttüğünü ortaya koydu. Ancak bu noktada tedavi görmek isteyenler umudunu kaybetmemeli. Almanya'da gerçekleştirilen bir araştırma, alkolü bıraktıktan sonra 3 haftada beyin doku yoğunluğunun arttığı ortaya koydu.
Düzenli alkol tüketimi beynin hızlı bir şekilde yaşlanmasına neden olur. Beynin hızlı yaşlanması da sonuç olarak bipolar bozukluk ve şizofreniyi doğurabilir.
Yapılan bir çalışmada 7 hastaya alkol içmeleri için izin verildi. Katılımcılardan biri öyle etkilendi ki diğer bir diğer katılımcının kafasına sandalye ile vurduğunu hatırlamıyordu. Alkol, düzenli tüketildiğinde algı fonksiyonlarını bozabilir.
Aşırı alkol içmek, beyindeki sinir hücrelerinin iletişim kurmalarını önleyebilir. Düzenli alkol tüketim sonucunda, nöronların dendrit sinyal alıcı uçlarının zamanla zarar görmesine ve iletimde sıkıntılar yaşamasına neden olabilmektedir.
Alkolizm üzerine yapılan klinik ve deneysel araştırma sonucu, alkolün konuşmayı bozduğunu ortaya koymuştur. Düzenli tüketimi anlamsal erişim zorluğunu önemli ölçüde artırır.
Alcohol dergisindeki bir çalışma sağlıklı sosyal içicilerin beyin taramalarını ayıkken ve tekrar sarhoş olduklarında çalıştı. Araştırmacılar, el-göz koordinasyonu için önemli olan vizyon ve hareket planlama alanları arasındaki beyin bağlantılarının zayıfladığını tespit etti.
Bazen stresi azaltmak için alkol alınır. Alkol, anlık olarak bireyi yükseltse de aslında bu durum geçicidir. Ayıldıktan sonra durum farklılaşır. Anksiyeteyi artıran glutaminerjik nöronu uyarır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum