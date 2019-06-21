Alkolün beyniniz üzerindeki 8 zararı

Alkol tüketimi; kalp hastalığı inme, karaciğer kanseri ve beyni etkileyen birçok rahatsızlık dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için katalizör görevi görür.

Maryland Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Adial Eczacılık Başhekimi Nörobilimci Bankole Johnson, alkolün beyin üzerine etkilerini detaylı bir şekilde anlattı;

Depresyon

Düzenli olarak alkol tüketmek depresyon ile doğrudan bağlantılıdır. Yapılan analiz, alkol kullanımının majör depresyon riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu.

Beyni küçültür

Yapılan çalışmalar, alkolün düzenli ve fazla içimi beyin hacmini küçülttüğünü ortaya koydu. Ancak bu noktada tedavi görmek isteyenler umudunu kaybetmemeli. Almanya'da gerçekleştirilen bir araştırma, alkolü bıraktıktan sonra 3 haftada beyin doku yoğunluğunun arttığı ortaya koydu.

Beyni hızla yaşlandırır

Düzenli alkol tüketimi beynin hızlı bir şekilde yaşlanmasına neden olur. Beynin hızlı yaşlanması da sonuç olarak bipolar bozukluk ve şizofreniyi doğurabilir.

Unutkanlığa neden olur

Yapılan bir çalışmada 7 hastaya alkol içmeleri için izin verildi. Katılımcılardan biri öyle etkilendi ki diğer bir diğer katılımcının kafasına sandalye ile vurduğunu hatırlamıyordu. Alkol, düzenli tüketildiğinde algı fonksiyonlarını bozabilir.