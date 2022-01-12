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Allahyar Sayyadmanesh kıymete bindi! Acun Ilıcalı istedi ama Anderlecht kapıyor

12.01.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Zorya kulübüne kiralık olarak gönderdiği ve orda gösterdiği performansla herkesi şaşırtan Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye teklif yağıyor... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin talip olduğu oyuncuya Anderlecht'in de talip olduğu aktarıldı. Hatta Anderlecht'in Fenerbahçe'nin istediği bonservis miktarını da vermeye hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Allahyar Sayyadmanesh kıymete bindi! Acun Ilıcalı istedi ama Anderlecht kapıyor

Fenerbahçe'nin 2019 yılında kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'e teklif yağıyor. Takıma katıldığı ilk dönem İstanbulspor'a daha sonrasında Zorya Luhansk'a kiralanan genç oyuncu değere bindi. Zorya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu için Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'de devredeydi. Allahyar Sayyadmanesh için yeni bir sürpriz daha yaşandı. İşte detaylar...

13 GOLE KATKI YAPTI

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Ukrayna'ya kiralık olarak giden İranlı golcü, Zorya formasıyla gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. 20 yaşındaki oyuncu 24 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı.

ACUN ILICALI 5 MİLYON EURO VERDİ

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Allahyar Sayyadmanesh transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, geçtiğimiz günlerde Allahyar için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk teklif yaptı.

ANDERLECHT DE TEKLİF YAPTI

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Hull City'nin ardından Belçika kulübü Anderlecht'in de Allahyar 5 milyon Euro'ya yakın bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise Allahyar'ı 5 milyon Euro'ya satmaya sıcak bakmadığı ve 20 yaşındaki forvet için 7 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Anderlecht'in bu bonservisi vermeye sıcak baktığı öğrenilirken genç oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı
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