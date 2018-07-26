Alman gazetesinden bomba Amine Gülşe iddiası!

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının yankıları devam ediyor. Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil'i gösteren Bild Gazetesi şimdi de yıldız oyuncunun sevgilisi Amine Gülşe'yi hedef aldı.

Gazete haberinde Amine Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu iddia ederek Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Almanya Milli Takımı'ndan ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ayrılan Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe için gazete, çiftin fotoğraflarını yayımlayarak ''Mesut'un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut'un üzerinde etkisi var mı?'' iddiasında bulundu.

Gazete haberinde Amine Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu iddia ederek Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

Haberde Amine Gülşe'nin oyunculuk kariyerini bırakarak Mesut Özil ile birlikte İngiltere'de yaşayıp yaşamayacağına karar vermediği de iddia edildi.