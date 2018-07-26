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Alman gazetesinden bomba Amine Gülşe iddiası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Alman basını, Amine Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu iddia ederek Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu yazdı.

Alman gazetesinden bomba Amine Gülşe iddiası!

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının yankıları devam ediyor. Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil'i gösteren Bild Gazetesi şimdi de yıldız oyuncunun sevgilisi Amine Gülşe'yi hedef aldı.

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Gazete haberinde Amine Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu iddia ederek Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Almanya Milli Takımı'ndan ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ayrılan Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe için gazete, çiftin fotoğraflarını yayımlayarak ''Mesut'un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut'un üzerinde etkisi var mı?'' iddiasında bulundu.

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Gazete haberinde Amine Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu iddia ederek Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

Haberde Amine Gülşe'nin oyunculuk kariyerini bırakarak Mesut Özil ile birlikte İngiltere'de yaşayıp yaşamayacağına karar vermediği de iddia edildi.

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Bild Gazetesi'nin baş editötörü Alfred Draxler, ''Amine Gülşe'nin ailesinin Erdoğan'ın destekçileri olduğu biliniyor. Bu fotoğrafı Gülşe'nin kendisiyle evlenmek isteyen Mesut'tan ısrarla çektirmesini istediği yönünde ciddi iddialar var'' yazdı.

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Haberde ikilinin yakın zamanda evleneceği ve Amine Gülşe'nin sıklıkla Mesut Özil'e destek ve aşk mesajları da atarak kafasını karıştırdığı ifade edildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.

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ALMANLAR RAHATSIZ OLDU

29 yaşındaki futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinden dolayı kendisi ve bir diğer Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ı, seçim kampanyasına alet olmakla suçlayan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'i haksız davranmakla eleştirdi.

Bu gelişmelerin ardından Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil'e sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile destek oldu.

Amine Gülşe, "Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım" derken Mesut Özil ise bu mesaja, "Aşkım benim, iyi ki varsın" diyerek yanıt verdi.

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24 yaşındaki Amine Gülşe daha önce yaptığı açıklamada Mesut Özil ile evlendikten sonra şartlar uygun olursa Türkiye'de yaşamak istediğini dile getirmişti.

Evlilik yolunda ilerleyen ikiliden Mesut Özil'in geçen günlerde Amine Gülşe için düğün öncesi İstanbul'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı da iddia edilmişti.


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Alman gazetesi Amine Gülşe mesut özil cumhurbaşkanı erdoğan

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