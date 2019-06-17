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Skandal karar: Erkek civcivler ezilerek öldürülebilir

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Almanya'da dünya genelindeki tüm hayvan hakları aktivistlerini ayağa kaldıran skandal bir karar onaylandı.

Skandal karar: Erkek civcivler ezilerek öldürülebilir

Almanya'nın önde gelen yargıçları, yumurta endüstrisinin milyonlarca erkek civcivi zehirli gaz ya da ezmek suretiyle öldürülmesi uygulamasına onay verdi.

Bu şekilde sadece Almanya’da her yıl 45 milyon istenmeyen civciv öldürülüyor ancak bu uygulama dünya çapında yaygın.

Erkek civcivler, yumurtlayamadıkları için tavuk ve yumurta üreticileri tarafından gereksiz görülüyor.

Almanya Federal İdare Mahkemesi, yumurta veren tavuklar üzerine çalışan bir kuluçkahanenin yer aldığı davada bu uygulamaya yeşil ışık yaktı.

Ancak mahkeme, mevcut hayvan koruma yasaları çerçevesinde, şirketlerin ekonomik çıkarlarının, kuşları öldürmek için “makul bir sebep” oluşturmadığını ve erkek civcivlerin hiç doğmaması için yumurtadaki civcivlerin cinsiyetini belirleme tekniklerinin en kısa zamanda erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Yumurta üreticileri, dünya çapında milyarlarca erkek civcivi yumurtadan çıkar çıkmaz gazla ya da ezerek öldürmek için diğerlerinden ayırıyor.

İngiltere’deki havyan hakları kuruluşları, ülkede her yıl 30 milyon, dünya çapında da 2,5 milyar erkek civcivin bir günlükken itlaf edildiğini tahmin ediyor. Hayvan hakları kuruluşları, İngiltere'de öldürücü gazların yanı sıra maserasyon (civcilerin canlı bir makinede öğütülmesi) uygulamasına da izin verildiğini vurguladı.

Bu davanın bir fırsat olduğunu ama kararla birlikte bu fırsatın heba edildiğini söyleyen Animal Aid’den (Hayvanlara Yardım) Tor Bailey, şu değerlendirmede bulundu:

Cinsiyet belirleme teknolojisi mevcut olduğu için bu karar büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor ancak ekonomik gerekçeler bir kez daha hayvanların iyiliğine karşı kazanıyor. Gıda üretiminde hayvanları kullanmaya ve onları istismar etmeye ihtiyacımız yok. Teknoloji olduğu gibi, bu oldukça hayal kırıklığı yaratıyor ancak ekonomi bir kez daha refahı yitiriyor. Hayvanları gıda üretiminde kullanmaya ve kötüye kullanmaya ihtiyacımız yok.

2016’da Yeşiller Partisi, erkek civcivlerin yasaklanması yönünde bir önerge vermiş ancak parlamento çoğunluğu endüstriyel kuluçkahanelerin yurtdışına çıkmasının ekonomiye zarar vereceğine karar vermesi nedeniyle önerge reddedilmişti.

Tarım Bakanı Julia Klöckner de bu uygulamayı “ahlaken kabul edilemez” diye tarif ederek bir yasak çağrısında bulunmuştu.

Ancak Leipzig’deki mahkeme, cinsiyet belirlemeye dair yeni teknolojiler geliştiriline kadar uygulamanın devamına karar verdi.

Alman şirketi Seleggt, yumurtaya müdahale etmeden tavuk embriyolarının cinsiyetini belirleyebilen “öldürmeyen” yumurtaları geçen yıl satmaya başladı. Bu yöntemle yumurtadan sadece dişiler çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
almanya erkek civciv ölüm gaz ezilmek

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