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  4. Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınında

Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınında

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınında

Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch, test yayınına başladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre, merkezi başkent Berlin'de olan TRT Deutsch, başta Almanya olmak üzere Almancanın hakim olduğu ülkelerde tercih edilen, güvenilir ve referans gösterilen bir haber kaynağı olmayı hedefliyor.

Gündemdeki olayları farklı bir perspektiften sunarak madalyonun diğer yüzünü de gösteren haber platformu olacak TRT Deutsch, Batı medyasında kamuoyuna yeteri kadar anlatılmayan birçok konuyu masaya yatıracak, açıklayıcı yayınlarıyla ön yargıları giderecek.

Avrupa'da artan aşırı sağcılık ve İslamofobi'nin karşısında yayınlarıyla duracak kanalın hedef kitlesi, Almanca haber tüketen, üreten kişi ve kurumlar olacak.

- "Türk diasporasının sesi olacak"

Platform, Türk diasporasının yanı sıra Alman medyasında yeterince temsil edilmeyen, sesini duyuramayan, etnik kökeninden veya sosyoekonomik durumundan dolayı ayrımcılığa uğrayan Almanların da sesi olacak.

Merkezi Berlin'de bulunan platform tarafından "www.trtdeutsch.com" internet sitesinin yanı sıra sosyal medyada da yayın yapılacak.

Ayrıca platform haber içeriği olarak dijital formatta özgün video, röportaj, kısa belgesel, görsel ve yazılı haberlerle okuyucu ve izleyicilere ulaşacak.

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TRT Deutsch test yayınına başladı,

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