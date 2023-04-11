Almanların en meşhur salatası Kartoffelsalat (patates salatası) nasıl yapılır? Tadı damağınızda kalacak kartoffel salatası tarifi!

Kartoffel salatası tarifi merak edildi. Farklı tatlar arayan kullanıcılar, Almanların ünlü salatası kartoffelsalat(kartoffel salatası)'ın nasıl yapıldığını araştırıyor. Ana malzemesi patates olan salata, hem yapımı kolay hem de yemesi zevkli tarifler arasında bulunuyor. İşte kolaylıkya yapabileceğiniz, tadı damağınızda kalacak kartoffelsalat (kartoffel salatası) tarifi...

KARTOFFELSALAT (KARTOFFEL SALATASI) NASIL YAPILIR?

Alman mutfak kültürünün en temel ürünlerinden biri de patatestir. Almanların birçok tarifinde patates olmazsa olmazdır. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında da yapılan Kartoffelsalat (Kartoffel salatası) tarifini sizler için hazırladık. İşte tarif ve malzemeler...

MALZEMELER 600 gr patates

2 adet soğan

150 ml sebze bulyonu

1 çorba kaşığı hardal

1 çorba kaşığı mayonez

2 çay kaşığı sirke (ben elma sirkesi kullandım)

Karabiber

Tuz

Muskat

TARİF Patatesleri haşlayın, soğuyunca kabuklarını soyun ve halka şeklinde doğrayın.

Sebze bulyonu ve suyu kaynamaya koyun.

Doğranmış soğanları ilave edin. Çok pişirmeye gerek yok, maksat hafif ölsün.

Kaynayan bulyon suyu ve patatesleri geniş bir kaseye döküp; içine hardal, mayonez, sirke ve baharatları ilave edin ve yavaşça karıştırın.

Sıcak servis edip, afiyetle yiyebilirsiniz



