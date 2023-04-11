Almanların en meşhur salatası Kartoffelsalat (patates salatası) nasıl yapılır? Tadı damağınızda kalacak kartoffel salatası tarifi!

Kartoffel salatası tarifi merak edildi. Farklı tatlar arayan kullanıcılar, Almanların ünlü salatası kartoffelsalat(kartoffel salatası)'ın nasıl yapıldığını araştırıyor. Ana malzemesi patates olan salata, hem yapımı kolay hem de yemesi zevkli tarifler arasında bulunuyor. İşte kolaylıkya yapabileceğiniz, tadı damağınızda kalacak kartoffelsalat (kartoffel salatası) tarifi...
Alman mutfak kültürünün en temel ürünlerinden biri de patatestir. Almanların birçok tarifinde patates olmazsa olmazdır. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında da yapılan Kartoffelsalat (Kartoffel salatası) tarifini sizler için hazırladık. İşte tarif ve malzemeler...