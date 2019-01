Almanya'da bazı iPhone’lar yasaklandı!

Teknoloji şirketi Qualcomm'un Apple aleyhine açtığı patent ihlaline ilişkin davada Alman mahkemesi Qualcomm lehine karar vererek, Apple’nın ülkede bazı iPhone modellerinin satışını yapamayacağına karar verdi.

Münih Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthias Zigann, yaptığı açıklamada, Apple'ın temyize gitme hakkı olduğundan kararın hemen uygulanmayacağını belirtmişti ancak Qualcomm, kararın yürürlüğe girmesi için 1,34 milyar avroluk teminat bedelinin altına imza attı. Kararın, ABD ve Çin’de Qualcomm’un lehine verilen kararlardan sonra gelmesi dikkat çekti.

Çin’de mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı. Çin mahkemesinin kararında iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone

X'in yer aldığı modeller etkilenmişti. Münih Bölge Mahkemesi, iPhone7, iPhone8 ve 2017’de üretilen iPhone X’in satışının durdurulmasına ve Apple Store’lardaki stokların toplatılmasına hükmetmişti.

Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple'ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia edilmişti. (AA)