TREND

Almanya'da bazı iPhone’lar yasaklandı!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 04.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

Almanya'da bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle Apple’ın bazı iPhone modellerinin satışını ülkede yapamayacağına karar vermişti. Qualcomm'un lehine verilen karar sonrası bazı iPhone'lar Almanya'da resmen yasaklandı.

Almanya'da bazı iPhone’lar yasaklandı!

Teknoloji şirketi Qualcomm'un Apple aleyhine açtığı patent ihlaline ilişkin davada Alman mahkemesi Qualcomm lehine karar vererek, Apple’nın ülkede bazı iPhone modellerinin satışını yapamayacağına karar verdi.

Münih Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthias Zigann, yaptığı açıklamada, Apple'ın temyize gitme hakkı olduğundan kararın hemen uygulanmayacağını belirtmişti ancak Qualcomm, kararın yürürlüğe girmesi için 1,34 milyar avroluk teminat bedelinin altına imza attı. Kararın, ABD ve Çin’de Qualcomm’un lehine verilen kararlardan sonra gelmesi dikkat çekti.

Çin’de mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı. Çin mahkemesinin kararında iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone
X'in yer aldığı modeller etkilenmişti. Münih Bölge Mahkemesi, iPhone7, iPhone8 ve 2017’de üretilen iPhone X’in satışının durdurulmasına ve Apple Store’lardaki stokların toplatılmasına hükmetmişti.

Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple'ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia edilmişti. (AA)

Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...
Herkes şaşkın! İnternette AKK gitti diye sevinirken...Herkes şaşkın! İnternette AKK gitti diye sevinirken...
Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya iPhone Apple

En Çok Okunan Trend Haberler

Senaryo değiştirten şok ayrılık!

Senaryo değiştirten şok ayrılık!

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Sokaklara astığı ilan görenlere şok geçirtti!

Sokaklara astığı ilan görenlere şok geçirtti!

En iyi çıplak sahneler

En iyi çıplak sahneler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternette AKK gitti AST geldi, AST nedir?

Herkes şaşkın! İnternette AKK gitti diye sevinirken...

Eskiyen ve yüzüne bakmadığınız telefonun içine dikkat!

Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...

WhatsApp o telefonun fişini çekiyor

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Dünyanın konuştuğu bilim insanı ortaya çıktı! Gözetim altında tutuluyor

Tüm dünyanın konuştuğu adam ortaya çıktı

Hotspot için ek ücret ödeyecek miyiz? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kararını verdi

'Herkes 9 TL ödeyecek' açıklaması ortalığı karıştırdı! Karar...

Turkcell'den yeni 'hotspot' açıklaması geldi! Geri adım attı...

Açıklama büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.