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Almanya'da bu karıncalar evleri istila etti! Hızla yayılıyorlar, ısırınca alerji yapıyor! Yetkililer çaresiz...

Almanya'da bir karınca türü yıllardır evleri istila etmiş durumda. Evlerde yayılan ve ısırınca alerji yapan karıncalarla ilgili yetkililer ne yapacağını bilemiyor. Bazı belediler çareyi sıcak su dökmekte buluyor.

Almanya'da bu karıncalar evleri istila etti! Hızla yayılıyorlar, ısırınca alerji yapıyor! Yetkililer çaresiz...
Jale Uslu

Hessen, Baden Württemberg ile Alsas ile Renanya- Palatina bölgesinde bulunan karıncalar Almanya'da kabusu yaşatıyor. Tapinoma magnum türü, siyah karıncalar evlerde hızla yayılmaya başladı.

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Milyonlarca karıncalardan oluşan koloniler kaldırımlara, evlere ve altyapılarına, elektrik ile internet aksamlarına zarar veriyor.

ALERJİ YAPAN ZARARLI BİR TÜR!

Almanca adı, "Grösse Drüsenamesi- Büyük bez karıncası" olan tür, zararlı bir tür olarak tanımlanıyor. Isırınca kaşıntı yapıyor ve alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Bazı belediyeler, sıcak su dökerek imhaya çalışıyor. Bu karıncalar tarafından evleri istila edilenler ne yapacağını bilemiyor. Yetkililer de nasıl mücadele edileceğini bilemiyor.

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Kaynak: Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
Almanya karınca
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