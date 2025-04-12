Almanya'da bu karıncalar evleri istila etti! Hızla yayılıyorlar, ısırınca alerji yapıyor! Yetkililer çaresiz...

Hessen, Baden Württemberg ile Alsas ile Renanya- Palatina bölgesinde bulunan karıncalar Almanya'da kabusu yaşatıyor. Tapinoma magnum türü, siyah karıncalar evlerde hızla yayılmaya başladı.

Milyonlarca karıncalardan oluşan koloniler kaldırımlara, evlere ve altyapılarına, elektrik ile internet aksamlarına zarar veriyor.

ALERJİ YAPAN ZARARLI BİR TÜR!

Almanca adı, "Grösse Drüsenamesi- Büyük bez karıncası" olan tür, zararlı bir tür olarak tanımlanıyor. Isırınca kaşıntı yapıyor ve alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Bazı belediyeler, sıcak su dökerek imhaya çalışıyor. Bu karıncalar tarafından evleri istila edilenler ne yapacağını bilemiyor. Yetkililer de nasıl mücadele edileceğini bilemiyor.

Kaynak: Sözcü