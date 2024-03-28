Almanya’da ikinci Solingen faciası! 2'si çocuk 4 Türk öldü, sebebi kundaklama…

Almanya'nın Solingen kentinde bir aileyi yok eden yangının nedeni kundaklama çıktı. 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ölenlerin Türk kökenli Bulgar vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 4 katlı binanın 2. katında başlayan yangına çatı katındaki evlerinde gece uyurken yakalanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangının ardından binadaki 21 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, dumandan etkilenen çok sayıda kişinin olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Wuppertal Savcılığı, yapılan araştırmalarda yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Evin kül olduğu yangından günler önce de binanın koridorundaki bir bebek arabasının ateşe verildiği belirlendi.

Olay akıllara, 1993'te yaşanan ve 5 Türk'ün hayatını kaybettiği Solingen Faciasını getirdi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

NTV'de yer alan habere göre; 4 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunca X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yangının mahiyetinin bir an önce soruşturularak açıklığa kavuşturulması istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir."

SOLİNGEN FACİASI

Solingen Faciası 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin müstakil evinin neonaziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıdır.

Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen saldırıda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamış, olayda ailenin beş bireyi hayatını kaybetmişti. Genç ailesinden hayatını kaybedenler: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'tür.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





