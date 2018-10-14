Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, 15.45 sıralarında Hessen eyaletinin doğusunda bulunan Wasserkuppe Dağı’ndaki piste yakın seyir bölümünde meydana geldi.

Gösteri uçuşu yapan Cessna tipi uçak piste iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu seyir bölümüne daldı. Kazada 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililerin kaza ile ilgili çok yönlü araştırma yaptığı kaydedildi. (İHA)





