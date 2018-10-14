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Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 18:54 | Son Güncelleme

Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kazada 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, 15.45 sıralarında Hessen eyaletinin doğusunda bulunan Wasserkuppe Dağı’ndaki piste yakın seyir bölümünde meydana geldi.

Gösteri uçuşu yapan Cessna tipi uçak piste iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu seyir bölümüne daldı. Kazada 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililerin kaza ile ilgili çok yönlü araştırma yaptığı kaydedildi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
inşallah müslüman kimse yoktur ( Allahın adaleti işte dibimizde ki örgütleri desteklerseniz Rabbşm sizi havadan vurur )
Uçağın üstlerine geldiğini görüp kaçmamışlar mı?Bu ne saçma bir kaza!
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