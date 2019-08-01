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Sokak ortasında korkunç cinayet: Kılıç ile öldürüldü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

Almanya’da sokak ortasında iki adam tartıştı. Tartışma sonrası eline kılıç alan adam, tartıştığı kişiyi vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Sokak ortasında korkunç cinayet: Kılıç ile öldürüldü

Olay, Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana geldi.

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Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

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Şüphelinin olay yerinden motosiklet ile kaçtığı; polisin otomobil ve helikopter ile şüpheliyi kovaladığı belirtildi.

Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
almanya Kılıç cinayet

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