Almanya'dan 10 euroya aldı: Pahalılığına isyan etti! "Türkiye'de bir salata yemek istesem..."

Almanya'da yaşayan bir Türk kadın, sosyal medya hesabında öğle molasında yiyeceği yemeğin maliyetini paylaştı.

İçinde avokado, tavuk, makarna, sebze, yeşillik, biber gibi pek çok malzemenin olduğu 400 gramlık bu salatanın 7 euro fiyatının olduğunu söyleyen kadın, Almanya şartlarında alışverişinin pahalı olduğunu dile getirdi.

430 TL'YE BİR ÖĞÜN

Salatanın yanında yüksek proteinli yoğurdunu ve iki ufak ekmeğini de alan genç kadın, bu alışverişe toplamda 10 euro verdiğini ve bunun pahalı olduğunu dile getirdi.

Videoyu attığı sırada euronun Türkiye kurunda 42 - 43 TL olduğunu dile getiren kadın, 420 - 430 TL'ye böyle bir öğün yenilip yenilemeyeceğini sordu.

Türkiye'de öğlen yemeği ücretlerinin ne kadar olduğunu soran kadın, aldığı salatanın 296 TL olduğunu söyleyerek Türkiye'de ne kadara salata yiyebileceğini sordu.