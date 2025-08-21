Mynet Trend

Almanya'dan 10 euroya aldı: Pahalılığına isyan etti! "Türkiye'de bir salata yemek istesem..."

Almanya’da yaşayan bir Türk kadının, öğle yemeği için 10 euro (o günün kuruyla yaklaşık 430 TL) ödediği salatayı “pahalı” bulması sosyal medyada tartışma yarattı. Türkiye’de geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca insan ise bu fiyatlara öğle yemeği yemeğe kalkarsa neredeyse 1 aylık asgari ücretin yarısını yemeğe harcamış olur.

Çiğdem Sevinç

Almanya'da yaşayan bir Türk kadın, sosyal medya hesabında öğle molasında yiyeceği yemeğin maliyetini paylaştı.

İçinde avokado, tavuk, makarna, sebze, yeşillik, biber gibi pek çok malzemenin olduğu 400 gramlık bu salatanın 7 euro fiyatının olduğunu söyleyen kadın, Almanya şartlarında alışverişinin pahalı olduğunu dile getirdi.

430 TL'YE BİR ÖĞÜN

Salatanın yanında yüksek proteinli yoğurdunu ve iki ufak ekmeğini de alan genç kadın, bu alışverişe toplamda 10 euro verdiğini ve bunun pahalı olduğunu dile getirdi.

Videoyu attığı sırada euronun Türkiye kurunda 42 - 43 TL olduğunu dile getiren kadın, 420 - 430 TL'ye böyle bir öğün yenilip yenilemeyeceğini sordu.

Türkiye'de öğlen yemeği ücretlerinin ne kadar olduğunu soran kadın, aldığı salatanın 296 TL olduğunu söyleyerek Türkiye'de ne kadara salata yiyebileceğini sordu.

