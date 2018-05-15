Almeda Abazi sorularıyla eşini köşeye sıkıştırdı

Tolgahan Sayışman’ı, Türkçe ‘Merhaba usta’ diye selamlayan sunucu, oyuncunun dizilerde göründüğünden daha yakışıklı olduğunu söyledi.

Sayışman’la bir yıl önce Los Angeles’ta evlenen Abazi, programda özel sorular sorarak eşini köşeye sıkıştırdı. Sabah’ta yer alan habere göre Sayışman; eşinin “Bugüne kadar hiç beni annene şikayet ettin mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Etmedim, annem seni o kadar çok seviyor ki, bir şey söylesem ağzımı kapatırdı” Abazi’nin “Bana hiç yalan söyledin mi?” sorusu karşısında biraz düşünen Sayışman, bu haliyle stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu. Sayışman bu durumu şöyle açıkladı: “Ufak tefek bir şeyler söyledim mi diye düşünüyorum… Ama hayır, sana karşı hep dürüst oldum” Sayışman, programda Arnavutça da konuşarak şaşırttı.



