Alp Aksoy'dan 'Evde kal' mesajı

6 yaşından beri yurt dışında yaklaşık 40 yarışa katılan küçük Alp, yılın 35 haftasını yurt dışında yarışlarda geçirirken, şu anda çalışmalarına evde simülasyon başında devam ediyor. Henüz 9 yaşında olan Alp, Cumhuriyet tarihinde bu başarıları yakalayan ilk pilot olma özelliğini de taşıyor.
Başarıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kabullerine de katılan genç pilot, "Merhaba Türkiye, ben Alp Aksoy. 6 yaşımdan beri yurt dışında yaklaşık 40 yarışa katıldım. Ülkemi başarıyla temsil ederek kupalar kazandım. Hayat normale döndüğü zaman ülkemi tekrardan temsil edeceğim, yarışmalara katılacağım. Ancak önce sağlık diyorum. Çalışmalarıma ve antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Lütfen sizler de bu süreçte evde kalın ve kurallara uyun" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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