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Alp Aksoy'dan 'Evde kal' mesajı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın en genç karting pilotu olan 9 yaşındaki Alp Aksoy da Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla 'Evde kal' mesajı verdi.

Alp Aksoy'dan 'Evde kal' mesajı

6 yaşından beri yurt dışında yaklaşık 40 yarışa katılan küçük Alp, yılın 35 haftasını yurt dışında yarışlarda geçirirken, şu anda çalışmalarına evde simülasyon başında devam ediyor. Henüz 9 yaşında olan Alp, Cumhuriyet tarihinde bu başarıları yakalayan ilk pilot olma özelliğini de taşıyor.

ALP AKSOY: LÜTFEN SİZLER DE BU SÜREÇTE EVDE KALIN VE KURALLARA UYUN

Başarıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kabullerine de katılan genç pilot, "Merhaba Türkiye, ben Alp Aksoy. 6 yaşımdan beri yurt dışında yaklaşık 40 yarışa katıldım. Ülkemi başarıyla temsil ederek kupalar kazandım. Hayat normale döndüğü zaman ülkemi tekrardan temsil edeceğim, yarışmalara katılacağım. Ancak önce sağlık diyorum. Çalışmalarıma ve antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Lütfen sizler de bu süreçte evde kalın ve kurallara uyun" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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