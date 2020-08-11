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Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 09:28 | Son Güncelleme

Ünlü isimleri ti'ye aldığı paylaşımlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Alp Kılınç bu defa Nihat Doğan'la olan mesajları ifşa etti.

Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Geçtiğimiz yıllarda Hande Erçel'e 'bazlama' benzetmesi yapan ve bu sebepten mahkemelik olan Alp Kılınç ünlüleri kızdıran paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

En son Serenay Sarıkaya ile tatlı sert atışan fenomenin hedefinde ise bu defa, yeni şarkı çıkaran Nihat Doğan var.

Serenay Sarıkaya'nın mesajlarını ifşa etti!Serenay Sarıkaya'nın mesajlarını ifşa etti!

KLİBİNE 440 BİN TL HARCADI

440 bin TL'ye yeni şarkısı 'Çoğu Gitti Azı Kaldı'ya klip çeken Nihat Doğan, klibinin yayılması için ünlü fenomenden destek isteyince olanlar oldu.

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Fenomen Alp Kılınç'ın klibi 'b * k gibi olmuş notuyla paylaşması üzerine Nihat Doğan çılgına döndü. Alp Kılınç'ın kendi hesabından paylaştığı özel mesajlarda Nihat Doğan'ın Alp Kılıç'a 'mahkemede hesap vereceksin' diyerek engellediği görülüyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu adam ünlü Yunan şarkıcı nihatus doganius değil miydi ya.
Al birini vur ötekine .
reklamın iyisi kötüsü olmaz, adam iyi olmuş deseydi klip bugün haberlere konu olmazdı
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