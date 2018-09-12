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Alp Kırşan ikinci kez baba oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Sunucu Alp Kırşan ve Zeynep Dörtkardeşler Kırşan ikinci kez çocuk heyecanı yaşadı. Çiftin bu sabah oğulları Ata dünyaya geldi.

Alp Kırşan ikinci kez baba oldu!

Alp Kırşan ve meslektaşı Zeynep Dörtkardeşler 2014 yılında nikah masasına oturmuş, çift ilk bebekleri Efe'yi 2015 yılında kucağına almıştı.

Bugün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayan Kırşan Ailesi'nin bebekleri ‘Ata’ dünyaya geldi.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Alp Kırşan eşi ile çekildiği bu kareyi paylaşıp altına şu notu düştü: Efe'den sonra ikinci oğlumuz ATA 11.35 te dünyaya geldi, sağlıklı mutluyuz her şey yolunda geçti. Gönlü bizimle olan herkese şimdiden teşekkürler...

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Anahtar Kelimeler:
alp kırşan Zeynep Dörtkardeşler Kırşan

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