Alp Kırşan ikinci kez baba oldu!

Alp Kırşan ve meslektaşı Zeynep Dörtkardeşler 2014 yılında nikah masasına oturmuş, çift ilk bebekleri Efe'yi 2015 yılında kucağına almıştı.

Bugün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayan Kırşan Ailesi'nin bebekleri ‘Ata’ dünyaya geldi.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Alp Kırşan eşi ile çekildiği bu kareyi paylaşıp altına şu notu düştü: Efe'den sonra ikinci oğlumuz ATA 11.35 te dünyaya geldi, sağlıklı mutluyuz her şey yolunda geçti. Gönlü bizimle olan herkese şimdiden teşekkürler...

