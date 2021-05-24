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Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Ada Masalı'ndan ilk tanıtım geldi!

24.05.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'den yaz sezonuna damga vuracak bomba gibi bir dizi 'Ada Masalı' geliyor. Yepyeni dizinin ilk tanıtımı yayınlanırken dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Sevilen dizinin başrollerinde başarılı oyuncu Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan partner olacağı açıklandı.

Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Ada Masalı'ndan ilk tanıtım geldi!

Ay Yapım imzası taşıyan Ad Masalı adlı dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. İzmir'de çekimlerine devam edilen dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlanmışken, dizide başrol karakterine hayat verecek isimler açıklandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolü paylaştığı dizinin ilk tanıtımı da izleyicinin beğenisine sunuldu.

YAZ SEZONUNA DAMGA VURMAYA HAZIRLANIYOR

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanan Star TV, Ada Masalı adlı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunun açıklandığı dizide Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan partner oluyor. Açıklanan kadronun ardından merak konusu olan diziden ilk tanıtım da yayınlandı.

Öte yandan İzmir Sığacık'ta çekimlerine devam edilen Ada Masalı'nda Alp Navruz Poyraz'a hayat verirken, Ayça Ayşin Turan "Haziran" karakterini canlandıracak.

Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Ada Masalı'ndan ilk tanıtım geldi!

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Dizininoyuncu kadrosunda; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Star TV Alp Navruz Ayça Ayşin Turan
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