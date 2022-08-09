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Alp Navruz kıskançlık iddialarına cevap verdi! “Ayça Hanım da krize girdi”

09.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Alp Navruz’un sevgilisi Ayça Ayşin Turan’ı oyuncu Ekin Koç’tan kıskandığı iddia edilmişti. Verilen iddialara göre Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un yakınlaşma sahnelerini görerek kıskançlık krizine girdiği belirtilmişti. Alp Navruz sosyal medya hesabından kıskançlık krizi iddialarına cevap verdi.

Alp Navruz kıskançlık iddialarına cevap verdi! “Ayça Hanım da krize girdi”

31 yaşındaki Alp Navruz ve 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan birlikteliği oynadıkları Ada Masalı dizisiyle başlamıştı. Dizide başrolü paylaşan iki başarılı oyuncu sevenleri tarafından oldukça yakıştırılmıştı. Alp Navruz’un sevgilisi Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı dizinin setine sık sık gittiği ve sevgilisinin oyuncu Ekin Koç ile çektiği yakın sahneleri görerek kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti. Alp Navruz bu iddiayı Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile yalanladı.

İşte o paylaşım...

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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın fotoğrafları

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