Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Ekranların sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, her pazartesi akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. Kanalın 19 Haziran Pazartesi gününe ait yayın akışında Adım Farah'ın yer almadığı fark edildi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden yayınlanmıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. 19 Haziran 2023 Pazartesi akşamı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saatinde Yeşil Deniz Milenyum adlı dizi ekrana gelecek. Ardından saat 21.45'te UEFA EURO Elemeleri Türkiye Galler maçı canlı olarak yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in 19 Haziran 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Yeşil Deniz Milenyum adlı dizi, ardından ise saat 21.45'te UEFA EURO Elemeleri Türkiye Galler maçı ekranlara gelecek.

Dizinin 60. Bölümünün önümüzdeki hafta Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

19 HAZİRAN 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:30 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:45 Seksenler

16:30 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yeşil Deniz Milenyum

21:45 UEFA EURO Elemeleri 'Tükiye-Galler'

23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu



