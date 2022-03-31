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Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine flaş transfer! Mehmet Ünal, İvan karakteriyle dahil oldu

31.03.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun oyuncu kadrosuna son dönemin aranan oyuncularından Mehmet Ünal dahil oldu. Başarılı oyuncu Mehmet Ünal, dizide Prens Liparit'in savaşçı oğullarından 'İvan' rolünü canlandırmaya başladı.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine flaş transfer! Mehmet Ünal, İvan karakteriyle dahil oldu

Fahriye Evcen ile Barış Arduç’un başrollerde yer aldığı TRT 1 dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye son olarak oyuncu Mehmet Ünal katıldı. Mehmet Ünal dizide Prens İvan karakterine hayat vermeye başladı.

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Babasının kafatasını yanında taşıyıp onunla konuşan 'İvan' karakteri, renkli kişiliğiyle izleyici tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.

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TEMEL SAVAŞ EĞİTİMİ ALDI

36 yaşında olan ve son olarak “Payitaht Abdülhamit” adlı dizide rol alan Mehmet Ünal yetenekleri ve aldığı eğitimlerle dizilerin aranan oyuncularından. Oyunculuk eğitimini MSM Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Ünal; binicilik, atçılık, okçuluk, kılıç ve ateşli silahlar hakkında profesyonel olarak eğitim aldı. “Diriliş Ertuğrul”, “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, “Kurtlar Vadisi” ve “Osmanlı Kıyam” dizileriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Ünal, ayrıca birçok sinema filmi ve reklam filminde rol aldı.

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