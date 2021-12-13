MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alparslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında ve nereli?

Alparslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında ve nereli?

13.12.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferit Kaya, sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu'ya transfer oldu. Alparslan Büyük Selçuklu'da Emir Bozan karakterine hayat veren Ferit Kaya Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı'nı tamamladı. İşte Ferit Kaya hakkında merak edilenler...

Alparslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında ve nereli?

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın hayatını konu alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi seyirciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin konusu kadar oyuncuları da konuşuluyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Ferit Kaya dahil oldu. İşte Ferit Kaya hakkında merak edilenler...

FERİT KAYA KİMDİR?

Alparslan: Büyük Selçuklu ekibine Çukur dizisinde Murtaza rolüne hayat veren Ferit Kaya, 'Emir Bozan' karakteri ile diziye katıldı. Zaza kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusu Ferit Kaya 24 Şubat 1984 Eğil doğumlu. 37 yaşındaki oyuncu kariyer hayatı boyunca birçok projede yer aldı.

Ferit Kaya profesyonel oyunculuk deneyimine 2006'da yayınlanan Erkekler Ağlamaz dizi ile adım attı. Sonrasında Kavak Yelleri ve Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi dizilerde yer aldı.

İŞTE EMİR BOZAN'IN TARİHTEKİ YERİ

Emir Bozan, Sultan Melihşah ve Sultan Alparslan döneminde yaşadı. Orduda askerlik, komutanlık ve emirlik yapan Emir Bozan, 1094 senesinde hayata gözlerini yumdu. Bozan, Sultan Alparslan döneminde orduda orduda komutanlığa kadar yükseldi ve emir unvanı aldı. Sultan Melikşah Halep’i aldığında Urfa’nın fethini sağlayan Emir Bozan’a Urfa emirliğini verdi.

FERİT KAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2006 – Erkekler Ağlamaz
2007 – Menekşe ile Halil
2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı
2007 – Yersiz Yurtsuz
2007 – Zeynep’in Sekiz Günü
2008 – Ali’nin Sekiz Günü
2008 – Butimar
2008 – Güneşin Oğlu
2008 – Karamel
2008 – Merdiven Altı
2008-2009 – Kavak Yelleri
2009 – Kollama
2009 – Beş Şehir
2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2009 – Gecenin Kanatları
2009 – Kül ve Ateş
2009 – Kısa’ca Ramazan
2009 – Mukadderat
2010 – Sessiz Çocukları
2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
2011 – Muhteşem Yüzyıl
2012 – Bu Son Olsun
2012 – Kötü Yol
2013 – Kayıp
2014 – Annemin Şarkısı
2014 – Emanet
2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem
2015 – Niyazi Gül Dörtnala
2015 – Öyle ya da Böyle
2015-2017 – Aşk ve Mavi
2016 – Boşu Bir Yerde
2016 – Familya
2016 – Sahipli
2016 – Arka Sokaklar
2017 – Adı Efsane
2017 – Dayan Yüreğim
2018 – Bir Deli Rüzgâr
2018 – Ölümlü Dünya
2019 – Kuzgun
2019 – 7. Koğuştaki Mucize
2019-2021 – Çukur
2021 – Fatma
2021 – Mavera
2021 – Uyanış: Büyük Selçuklu Alparslan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
Buket Aydın'dan dikkat çeken dolar ve euro yorumu: İyi ki almışımBuket Aydın'dan dikkat çeken dolar ve euro yorumu: İyi ki almışım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Tecavüz edip katletmişti! Kan donduran vahşette yeni gelişme

Tecavüz edip katletmişti! Kan donduran vahşette yeni gelişme

Sarmaş dolaş! Evlilik bitti ama...

Sarmaş dolaş! Evlilik bitti ama...

Merkez Bankasını uyardı: Dolarımız da boşuna gitti

Merkez Bankasını uyardı: Dolarımız da boşuna gitti

Başkan canlı yayında Volkan'ı duyurdu!

Başkan canlı yayında Volkan'ı duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Yine çok cesur! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Yine çok cesur! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.