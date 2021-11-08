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Alparslan Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

08.11.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında bugün başlayacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekim yeri merak konusu oldu. Dizide Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuk konu alınıyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Alparslan Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bugün TRT 1 ekranlarında başlıyor. İlgiyle takip edilen dizide Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuk anlatılacak. Peki Alparslan Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan ve Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir kopyası olarak hazırlandı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerini üstlendiği sevilen dizinin oyuncu kadrosunda, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik bulunuyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Dizi, Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğu anlatıyor. İlk bölümün konusu ise şöyle;

"Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini almıştır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Fakat Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı bu kutlu yolda ilk adım olacaktır."

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