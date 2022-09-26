MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman nereli ve kaç yaşında?

26.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u Öykü Gürman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 3. sezonunun yeni oyuncuları internette araştırılıyor. Barış Arduç'un Melik Muhammed Alparslan Bey'i, Fahriye Evcen'in ise Akça Hatun'u canlandırdığı dizinin yönetmenliğini Sedat İnci, senaristliğini ise Emre Konuk yapıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Öke Hatun'a Öykü Gürman hayat veriyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini anlatan dizide heyecan dorukta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman nereli ve kaç yaşında?

ALAPRSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN ÖKE HATIUN'U ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982’de İstanbul'da dünyaya geldi.

Öykü Gürman, ikiz kardeşi Berk Gürman'la seslendirdikleri Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla adını duyurmuştur.

Aslen Trabzonlu olan Öykü Gürman, ilkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda bitirdi.

Ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde bitiren Öykü Gürman, 2001’de Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2001’de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimini şan ve keman dersleri alarak sürdürdü.

2015’te Yavuz Bingöl ile evlendikten 1 yıl sonra 2016’da boşanan Öykü Gürman, şimdiye dek 4 film ve dizide oynadı. Müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandıran Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

ÖYKÜ GÜRMAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Öykü Gürman’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2014 – Panzehir (Zeynep Korkut) (Sinema Filmi)
2018 – Sen Anlat Karadeniz (Asiye) (TV Dizisi)
2004 – Türkü Filmi (TV Dizisi)
2014 – Urfalıyam Ezelden (Ceylan) (TV Dizisi)

Albümleri:

2009 – İki Arada
2007 – Kısmet
2015 – Aşk Zamanı
2014 – Urfalıyım Ezelden
2011 – Bir Başka

Ödülleri:

2007 – Magazin Gazetecileri Derneği – Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu
2007 – Kral TV – Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu
2008 – Hürriyet Altın Kelebek ödülü
2008 – Radio N101 – “En İyisi Sizsiniz” ödülü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tozluyaka 13. bölüm fragmanı! Tozluyaka son bölümde neler yaşandı?Tozluyaka 13. bölüm fragmanı! Tozluyaka son bölümde neler yaşandı?
Hayranı sahneye atladı! Dudağından öptüHayranı sahneye atladı! Dudağından öptü
Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözlerCinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler
Anahtar Kelimeler:
Öykü Gürman Alparslan Büyük Selçuklu dizisi alparslan büyük selçuklu oyuncuları Oyuncu altın bugün altın bugün ne kadar bugün ne kadar evlendi yaşında yarım altın bugün ne kadar kelebe hürriyet altın kelebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

İlginizi Çekebilir

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.