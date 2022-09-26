Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Öke Hatun'a Öykü Gürman hayat veriyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini anlatan dizide heyecan dorukta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman nereli ve kaç yaşında?

ALAPRSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN ÖKE HATIUN'U ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982’de İstanbul'da dünyaya geldi.

Öykü Gürman, ikiz kardeşi Berk Gürman'la seslendirdikleri Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla adını duyurmuştur.

Aslen Trabzonlu olan Öykü Gürman, ilkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda bitirdi.

Ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde bitiren Öykü Gürman, 2001’de Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2001’de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimini şan ve keman dersleri alarak sürdürdü.

2015’te Yavuz Bingöl ile evlendikten 1 yıl sonra 2016’da boşanan Öykü Gürman, şimdiye dek 4 film ve dizide oynadı. Müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandıran Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

ÖYKÜ GÜRMAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Öykü Gürman’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2014 – Panzehir (Zeynep Korkut) (Sinema Filmi)

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Asiye) (TV Dizisi)

2004 – Türkü Filmi (TV Dizisi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Ceylan) (TV Dizisi)

Albümleri:

2009 – İki Arada

2007 – Kısmet

2015 – Aşk Zamanı

2014 – Urfalıyım Ezelden

2011 – Bir Başka

Ödülleri:

2007 – Magazin Gazetecileri Derneği – Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu

2007 – Kral TV – Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu

2008 – Hürriyet Altın Kelebek ödülü

2008 – Radio N101 – “En İyisi Sizsiniz” ödülü

