Alper Kul, Fırıncının Karısı filmi ile seyircisiyle buluşacak!

Alper Kul ile Büşra Pekin’in başrollerini paylaştığı 'Fırıncının Karısı', izleyicileri güldürmeye geliyor. Yönetmenliğini Murat Onbul’un, senaryosunu Murat Taşkent’in üstlendiği komedi filmi, sürprizlerle dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Alper Kul’u, paragöz bir adam olan fırıncı ‘Mustafa’ karakteriyle izleyeceğiz. 'Fırıncının Karısı' filminde: Köyünde dede mesleği olan fırıncılığa devam eden ‘Mustafa’ (Alper Kul), Ferdane (Büşra Pekin) ile evlidir. Kıskanç, bencil ve hayli paragöz bir adam olan fırıncı Mustafa, hayatta kendisinden başka kimseyi düşünmez. En büyük zaafı olan para aşkı, fırıncı Mustafa'nın başına komik ve bir o kadar da dermansız öyle büyük bir dert açar ki, bedelini neredeyse hayatıyla ödeme noktasına gelir. Fırıncı Mustafa'yı işin içinden çıkılmaz komik durumdan çıkaracak tek bir kişi vardır. O'da her zaman hor gördüğü ve önemsemediği karısı ‘Ferdane’...

Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın gerçekleştirdiği, yapımını ‘Two Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen’in paylaştığı ‘Fırıncının Karısı’ 27 Eylül’de Türkiye ile aynı zamanda Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan'da sinemalarda...



