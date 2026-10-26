Binlerce buzdolabını dağın yamacına bıraktılar! Sayıları 3 bine ulaştı

Norfolk yerel yönetimi, İngiltere'de kullanım ömrünü tamamlamış buzdolabı ve dondurucuları işleyecek yeterli tesis bulunmaması sebebiyle cihazları geçici olarak depolamak zorunda kaldı. Sayısı yaklaşık 3 bini bulan cihazların büyük kısmı, Coltishall yakınlarındaki eski Mayton Wood Geri Dönüşüm Merkezi'nde toplandı. Üst üste yığılan cihazlar sonrası ortaya enteresan görüntüler çıktı.

Sorunun son dönemde bir miktar hafiflediği ve depolanan cihaz sayısının 3 binlik zirveden yaklaşık 2 bine gerilediği belirtilse de yetkililer, sayının sürekli değiştiğini ve ülke genelindeki kapasite probleminin henüz çözülemediğini açıkladı.

ÜÇ İŞLEME TESİSİNİN KAPANMASI SORUNU BÜYÜTTÜ

Yaşanan sıkıntının arkasında, buzdolabı ve dondurucuları güvenli şekilde işleyebilen özel tesislerin yetersizliği bulunuyor. Soğutucu cihazlarda tehlikeli gazlar ve yalıtım köpükleri bulunması nedeniyle bu ürünlerin özel işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Bu cihazları işleyen üç merkezin kapanmasının ardından ülkedeki kapasite azaldı. Üreticiler adına elektrikli atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesini organize eden bazı kuruluşlar da belediyelere ait noktalardan cihaz toplamayı geciktirdi veya tamamen durdurdu.

BAZI GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ CİHAZ KABULÜNÜ SINIRLADI

Yaşanan sorun nedeniyle Norfolk yerel yönetimi, geri dönüşüm merkezlerinde eski buzdolabı ve dondurucu kabulünü azaltmak zorunda kaldı. Ağustos ayının ilk haftasından itibaren yalnızca Norwich North, Norwich South, Caister, Dereham, Hempton, King's Lynn ve Thetford'daki merkezlerin bu cihazları kabul edebildiği belirtildi. Yetkililer, Recycling Lives Services aracılığıyla ek kapasite sağlanmasının ardından bazı cihazların yeniden özel işleme tesislerine gönderilebildiğini açıkladı.

HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPTILAR

Norfolk yönetimi, sorunun yalnızca bölgeyle sınırlı olmadığını ve ülkenin farklı noktalarındaki belediyelerin de benzer sıkıntılar yaşadığını belirtti. Belediyenin ilgili kurumlar ve sektör temsilcileriyle çalışmalarını sürdürdüğü, sorunun çözülmesi için hükümete de doğrudan başvurulduğu açıklandı.

Norfolk County Council kabine üyesi Pat Gould, buzdolabı ve dondurucuların bertaraf edilmesine yönelik hizmeti devam ettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, hükümetten soruna acil şekilde müdahale etmesini istediklerini söyledi. Gould, ülke genelindeki belediyelerin aynı sorunla karşı karşıya olduğunu ve ulusal ölçekte bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.