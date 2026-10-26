Elon Musk duyurmuştu: Grok'un yapay zekâyla hazırladığı Odyssey'in ilk bölümü yayınlandı!

Grok, Wonder Studios ve yönetmen Dev Walker iş birliğiyle hazırlanan The Odyssey projesinin ilk yedi dakikasını yayımladı. Bu yayın, Musk'ın Grok'un hikâyenin uzun metrajlı ve "tarihsel açıdan doğru" bir film uyarlamasını yayımlayacağını açıklamasından üç ay sonra geldi.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

Ancak yayımlanan görüntüler, artık şirket tarafından "Odyssey serimizin 1. bölümü" olarak tanımlanıyor.

Proje, yönetmen Christopher Nolan'ın aynı eserden uyarladığı filmle de karşılaştırılıyor.

Musk daha önce Nolan'ın The Odyssey uyarlamasını, oyuncu seçimleri nedeniyle sert biçimde eleştirmişti.

NOLAN VE MUSK: İKİ FARKLI YAKLAŞIM

Nolan ve Musk, teknolojiye yaklaşımları açısından da birbirlerinden ayrılıyor. SpaceX ve Tesla CEO'su Musk, uzayda veri merkezleri kurulması fikrini öne çıkarırken sürekli yapay zekâ tarafından üretilmiş içerikler paylaşıyor. Nolan ise kendisini "teknoloji şüphecisi" olarak tanımlıyor.

Ünlü yönetmen, yapay zekâdan önce halk tarafından bu kadar kapsamlı biçimde reddedilen başka bir teknoloji görmediğini de söylemişti.

Nolan'ın The Odyssey filmi çok sayıda görsel efekt içerse de ağırlıklı olarak gerçek çekim teknikleriyle hazırlandı. Altı ülkede gerçekleştirilen çekimlerde, oyuncular ve set ekibiyle birlikte binlerce kişi görev aldı.

Temmuz ayında gösterime giren film, gişede olağanüstü bir başarı elde etti. IMAX gösterimleri aylar boyunca kapalı gişe oynayan yapım, gelecek Akademi Ödülleri'nin muhtemel favorisi konumuna geldi.

Kaynak: TechCrunch