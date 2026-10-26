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Elon Musk duyurmuştu: Grok'un yapay zekâyla hazırladığı Odyssey'in ilk bölümü yayınlandı!

Elon Musk'ın uzun metrajlı ve "tarihsel açıdan doğru" olacağını duyurduğu yapay zekâ üretimi Odyssey filminden, duyurudan üç ay sonra ilk görüntüler yayımlandı. Ancak Grok'un "Odyssey serimizin 1. bölümü" olarak sunduğu görüntüler yalnızca yedi dakika uzunluğunda.

Elon Musk duyurmuştu: Grok'un yapay zekâyla hazırladığı Odyssey'in ilk bölümü yayınlandı!
Enes Çırtlık

Grok, Wonder Studios ve yönetmen Dev Walker iş birliğiyle hazırlanan The Odyssey projesinin ilk yedi dakikasını yayımladı. Bu yayın, Musk'ın Grok'un hikâyenin uzun metrajlı ve "tarihsel açıdan doğru" bir film uyarlamasını yayımlayacağını açıklamasından üç ay sonra geldi.

Ancak yayımlanan görüntüler, artık şirket tarafından "Odyssey serimizin 1. bölümü" olarak tanımlanıyor.

Elon Musk duyurmuştu: Grok un yapay zekâyla hazırladığı Odyssey in ilk bölümü yayınlandı! 1

Proje, yönetmen Christopher Nolan'ın aynı eserden uyarladığı filmle de karşılaştırılıyor.

Elon Musk duyurmuştu: Grok un yapay zekâyla hazırladığı Odyssey in ilk bölümü yayınlandı! 2

Musk daha önce Nolan'ın The Odyssey uyarlamasını, oyuncu seçimleri nedeniyle sert biçimde eleştirmişti.

Elon Musk duyurmuştu: Grok un yapay zekâyla hazırladığı Odyssey in ilk bölümü yayınlandı! 3

NOLAN VE MUSK: İKİ FARKLI YAKLAŞIM

Nolan ve Musk, teknolojiye yaklaşımları açısından da birbirlerinden ayrılıyor. SpaceX ve Tesla CEO'su Musk, uzayda veri merkezleri kurulması fikrini öne çıkarırken sürekli yapay zekâ tarafından üretilmiş içerikler paylaşıyor. Nolan ise kendisini "teknoloji şüphecisi" olarak tanımlıyor.

Ünlü yönetmen, yapay zekâdan önce halk tarafından bu kadar kapsamlı biçimde reddedilen başka bir teknoloji görmediğini de söylemişti.

Nolan'ın The Odyssey filmi çok sayıda görsel efekt içerse de ağırlıklı olarak gerçek çekim teknikleriyle hazırlandı. Altı ülkede gerçekleştirilen çekimlerde, oyuncular ve set ekibiyle birlikte binlerce kişi görev aldı.

Temmuz ayında gösterime giren film, gişede olağanüstü bir başarı elde etti. IMAX gösterimleri aylar boyunca kapalı gişe oynayan yapım, gelecek Akademi Ödülleri'nin muhtemel favorisi konumuna geldi.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka Grok
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