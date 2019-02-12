Alperen davasında flaş gelişme! Kreş sahibinin 5 yıl hapis cezası 7 yıl 6 aya çıkarıldı

Sakin ailesine başsağlığı dileyen İşgören, bir şoför olarak olayda sorumluluğunu yerine getirdiğini savundu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katılan Taner İşgören, böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini dile getirerek, bir baba olarak yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.

İzmir Adliye Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Taner İşgören, tutuksuz sanıklar Yurdagül İşgören, Bekir Gül, Arzu Gülmez, Ahmet Somun, Dilara Kamberler ile müştekiler Buket ve Serkan Sakin, taraf avukatları, İzmir Barosu Başkanlığını temsilen avukatlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Söz alan Serkan Sakin, "Neden ilk duruşmada başsağlığı dilemedi?" diye soru sorduğu İşgören'in bu dileğinde samimiyet görmediğini ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde aracımı muayeneye götürdüğüm yerde biri ile tanıştım. O arkadaşın çocuğu, Alperen'in öldüğü kreşe gidiyormuş. Oğlumun olayından 6 ay önce onun çocuğu darp edildiği ve şiddet gördüğü için çocuğunu kreşten aldığını söyledi. Kendisi burada tanık olarak dinlenebilir." dedi.

Anne Buket Sakin ise aylar geçmesine rağmen çocuğunun nasıl öldüğüne ilişkin net bir bilgiye sahip olmadığını belirterek kamera kayıtlarının incelenerek Alperen'in ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntıların ortaya çıkmasını istedi.

Kreş sakini Yurdagül İşgören de olay günü kreşe gelen emniyet mensuplarına kamera kayıtlarını verdiğini iddia ederek, bu konuda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini savundu.

"Gerçek neyse ortaya çıksın artık. Alperen'in annesi de vicdanen rahatlasın, ben de vicdanen rahatlayayım." diyen Yurdagül İşgören, gerçeğin ortaya çıkması için kendisinden istenen her talebi karşılayacağını beyan etti.