Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit evlendi mi? Alperen Duymaz kimdir?

Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz daha Sonra Acı Aşk dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Alperen Duymaz kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinde Kerem karakteriyle dikkat çekti.

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan genç oyuncunun ilk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar oldu.

Çocukluk aşkı öğretmen Kübra Kelkit ile evlenen Alperen Duymaz'ın hayatı merak konusu oldu. Evlilik iddialarıyla adından söz ettiren Alperen Duymaz kimdir?

Çarpışma, Çukur ve Bodrum Masalı dizileriyle tanınan yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Zemheri dizisiyle ekranlara dönen yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz evlilik haberleriyle gündemde.

Durmaz daha sonra ise Çukur dizisinde boy gösterdi. Şimdilerde ise Zemheri dizisinde başrol oynuyor.

Alperen Duymaz 1.82 metre boyunda, 73 kilo ve Akrep burcudur. Alperen Duymaz çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile sürpriz bir şekilde nikah masasın oturdu.

KÜBRA KELKİT'İN MESLEĞİ?

Kübra Kelkit’in Ankara’da oturması nedeniyle İstanbul ve Ankara arasında mekik dokuyan çift, birlikteliklerini ilk olarak sosyal medyadan duyurmuştu. Ani evliliğin nedeni ise Kübra Kelkit’in tayinini İstanbul’a aldırmak istemesi....

