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Altay dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Altay ne zaman başlıyor? Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni

08.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. T World Entertainmen’ın TRT Dijital platformunda izleyiciyle buluşturacağı, yapımcılığını Raif İnan, Bülent Turgut ve Erdal Bozkuş'un yaptığı süper kahraman dizisi Altay'ın oyuncuları belli oldu. Merakla beklenilen dizinin kadrosunda birinden ünlü isimler yer alıyor. Peki, Altay dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Altay ne zaman başlıyor?

Altay dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Altay ne zaman başlıyor? Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni

Altay dizisi için geri sayım heyecanı sürüyor. Marvel's Agents of SHIELD, Lost, Criminal Minds gibi önemli projeleriyle tanınan Bobby Roth ise projenin genel yönetmenliğini üslendiği Altay, Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni olacak. Yapımcı Raif İnan projeyle ilgili, "Antik Doğu kültürü ve bilgeliği sinema endüstrisinde yeterince temsil edilmiyor" açıklamasında bulundu. 4 sezon ve 26 bölümden oluşacak dizi 2023 yılında TRT Dijital platformunda izleyiciyle buluşacak.

ALTAY DİZİSİ OYUNCULARI

Abdullah Cersel
Alper Saldıran
Aslı Sümen
Batuhan Bayar
Begüm Birgören
Beste Kökdemir
Cem Özer
Cemil Büyükdöğerli
Çetin Sarıkartal
Elif Doğan
Fırat Doğruloğlu
Hakan Ummak
Hasan Yalnızoğlu
Muhammet Uzuner
Süreyya Güzel
Toprak Sergen
Türker Fırat

T World Entertainment'ın yapımcılarından Raif İnan projeyle ilgili ne söyledi?

T World Entertainment'ın yapımcılarından Raif İnan Altay ile ilgili; “Antik Doğu kültürü ve bilgeliği sinema endüstrisinde yeterince temsil edilmiyor. Dünyanın en önde gelen medeniyetlerinden birinin bu sektörde daha fazla yer alması ve anlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu, T World Evreni’ni tasarlarken bizim için ilham kaynağı oldu. Derin matematik, cebir, geometri bilgisi; Orta Doğu ve çevresinde fizik ve astronomideki çığır açan gelişmelerle birlikte, Doğu kültürünün temeli oldu. Bir aydınlanma çağını yansıtan bu bilgi birikimi ve mirası gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

ALTAY DİZİSİ KONUSU

Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni olan dizi, Doğu medeniyeti ve bilimin altın çağından ilham alıyor. T-World’de 35 kahraman farklı kültür ve coğrafyaların günümüzde geçen hikayelerini izleyicilerle buluşturacak.
T World’un süper kahramanları çevre sorunları, salgın hastalıklar ve savaş gibi küresel felaketlerin yanında evrendeki bir dizi kötü adamla savaşırken merhamet ve vicdandan uzaklaşmadan en son teknoloji, bilim ve kadim bilgiyi kullanarak daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecek.

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T World Entertainment'ın yapımcılarından Bülent Turgut ise projeyle ilgili olarak şunları söyledi; “Bu projeye ‘Yüzyıllardır yaşadığımız coğrafyanın süper kahramanı kim?’ diye sorgulayarak başladık. 1400 yıllık bir zaman dilimini kapsayan bu evreni böyle inşa ettik. Tarihe gönderme yapan kostümlere sahip süper kahramanlarımız, insani özellikleriyle ön plana çıkıyor. Çekimler, ana karakterlerimiz olan süper kahramanların ekolojik sorunlara, savaşlara, çatışmalara, salgın hastalıklara ve gezegenimizi kıyamete sürükleyen diğer felaketlere karşı savaştığı T- World Evreni’nin çeşitli boyutlarını yansıtan setler arasında geçiş yapan çok yoğun bir programla başladı.”

POPÜLER SÜPER KAHRAMAN DİZİLERİNE RAKİP OLACAK

Popüler süper kahraman dizilerinin rakibi olacak birçok dizi, film, oyun ve çizgi romanı hayata geçirecek T World Evreni'nin yapımcılığını Raif İnan, Bülent Turgut ve Erdal Bozkuş üstleniyor. Evren konsepti ve karakterleri Bülent Turgut ve Halid Şimşek tarafından tasarlanırken, süper kahraman karakterlerin 3D dijital dublörleri Onur Can Çaylı tarafından hazırlandı. Bobby Roth’un genel yönetmenliği üstlendiği dizide diğer yönetmenler Kerem Çakıroğlu ve Hamit Coşkun. Canlı aksiyon sahnelerini ise Örümcek Adam ve Titanik gibi dünyaca ünlü filmlerle tanınan Dusan Hyska yönetti.

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