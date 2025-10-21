Mynet Trend

Altı aylık bebeği sahilde unuttular! Savunmaları pes dedirtti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde yaşayan bir çift, altı aylık bebeklerini sahilde bir saat boyunca unuttu. Anne ve baba, gözaltına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde yaşayan bir çift, altı aylık kız bebeklerini Miramar sahilinde unuttu. New York Post gazetesinin haberine göre olay, 10 Ekim'de çiftin üç çocuklarıyla birlikte tatilde olduğu sırada yaşandı.

Çift, 1 saat boyunca bebeği sahilde yalnız bıraktı. Polis, 37 yaşındaki Sara Sommers Wilks ve 40 yaşındaki eşi Brian Wilks'in, bebeklerini bir çadırın altında bırakarak diğer çocuklarıyla yürüyüşe çıktığını açıkladı.

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ

Olay yerinden gelen görüntülerde, sevimli bebeğin diğer plaj sakinleri tarafından tutulduğu ve olan biteni fark eden diğer plaj sakinlerinin gelip bebeği kucaklarına aldıkları görülüyor. Ebeveynlerin ifadelerinde "zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik" şeklinde savunma yaptıklarını aktardı.

Sara ve Brian Wilks, “ciddi bedensel zarar meydana getirmeyen çocuk ihmali” suçlamasıyla mahkum eidldi. Florida yasalarına göre üçüncü derece ağır suç (felony) kapsamına giren bu suçtan yargılanacak olan çift, ertesi gün 1000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

