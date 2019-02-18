Altın içecek diyorlar! Yeni nesil besinlerden olan kombuchayı denediniz mi?

Günümüzde popülaritesini gösterse de aslında kombucha içeceği yaklaşık 2000 yıl kadar önce Çin’den gelen ve varlığını hep koruyan bir içecektir. İçeriğine bakacak olursak; siyah ya da yeşil çay, şeker ve kombucha kültüründen oluşmaktadır. Fermentasyon sürecinde ana madde olan kombucha kültürü SCOBY olarak bilinen simbiyotik bakteri ve maya kolonisidir. İşte bağırsaklara yaptığı olumlu etkinin büyük bir kısmı buradan gelmektedir. SCOBY’nin fermentasyon sürecinde yavrusunu oluşturması ve üremeye devam etmesi kombucha üretiminin de devamını sağlamakta, birkaç haftaya kadar tüketime hazır hale gelmektedir. Fermentasyon sürecinde çayın çeşidinden suyun Ph değerine, kullanılan kabın dezenfeksiyonundan ortamın ısısına pek çok değişken etki etmektedir. Bu nedenle tüm detayları öğrenmeden evde kendi kombuchanızı üretmeniz biraz zor olabilir. Sağlık açısından değerlendirildiğinde kombuchanın içeriği; B grubu vitaminleri, antioksidan türlerini, probiyotik bakterileri içermektedir. Bunların yanında içinde fermentasyonun gerçekleşmesi için gerekli olan şeker de bulunmaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak az da olsa enerji içermekte olup belli kalori değerleri vardır.

İçerdikleri bu besin öğeleri her markaya ya da fermentasyona göre değişiklik göstermektedir. USDA’nın gıda ürünleri veri tabanına göre bilinen birkaç marka analiz edilmiş ve 1 porsiyon kombucha içeceğinde (yaklaşık 200-250 ml) 30 kkal enerji ve 2-8 gram arasında da şeker bulunduğu saptanmıştır. Günlük tüketimi düşünüldüğünde oldukça makul miktarlarda değerlere sahip olduğundan beslenme rutinine eklenebilir. Pek çok fermente besinin sindirim sistemi üzerine olumlu etkileri mevcuttur. Bunun nedeni besinlerdeki probiyotik etkinin fermentasyon sürecinde artması ve bağırsak bakterilerinin çalışmasını olumlu etkilemesidir. Sadece bağırsak bakterileri değil, tüm bağırsak florası olumlu etkilenmekte, peristaltik hareketler hızlanmakta, besinlerin emilimi daha sağlıklı olmaktadır. Kombucha ile probiyotik ilişkisi hakkında çalışmalar devam etmektedir. Özellikle bağırsak inflamasyonu hakkında araştırma sayısı daha fazladır ancak kesin sonuç için uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kombuchanın içeriği düşünüldüğünde akıllara sık takılan sorulardan birisi içerdiği kafein miktarı diğeri de alkol miktarıdır.