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Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nerelidir?

01.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtuluş Kuş, hakkında çıkan tecavüz iddiası müzik gündemine bomba gibi düştü. Kuş, son dönemlerde adını şarkıları ile duyurmuştu. Ancak son çıkan tecavüz haberi hayranlarını ve yakın çevresini şoka uğrattı. Sanatçı hakkında konser için gittiği Aydın’da, hayranına tecavüz ettiği iddiası ortaya atıldı. İşte Kurtuluş Kuş hakkında merak edilenler!

Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nerelidir?

Genç sanatçı Kurtuluş Kuş, son dönemde popüler parçalara imza atması ile tanınmıştı. Ancak sanatçı hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı. Kuş'un konser için gittiği Aydın'da bir hayranına tecavüz ettiği konuşuluyor. Kurtuluş Kuş, konu hakkında, Mağdur B.Ö. “Hayatımı karartan bu kişi, adalet önünde hesap verecek” dedi. Kurtuluş Kuş'un kim olduğu bu haberden sonra daha çok merak edilmeye başlandı. İşte Kurtuluş Kuş'a dair merak edilen soruların cevaplarına haberimizden ulaşalabilirsiniz...

KURTULUŞ KUŞ KİMDİR?

Şarkıcı Kurtluş Kuş, 1997yılında Karaman’da dünyaya geldi. İlk olarak DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan single parçası olan “Rüya Gibi” ile büyük beğeni toplayan sanatçı Kurtuluş Kuş daha sonra “El İnsaf” isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

İki parçada da başarılı sonuçlar alan Kuş, Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği Sevmedim Deme parçasıyla bu kez 120 milyon izlenme rakamına ulaştı. Daha sonra iki isim bu kez yanlarına Mustafa Ceceli’yi de alarak Leyla Mecnun parçasına imza attılar. Kurtuluş Kuş son olarak da DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan ve Burak Bulut ile düet yaptığı “nabız” parçasını hayranları ile paylaştı. Youtube müzikte uzun süre trendler listesinde üst sıralarda yer alan bu parça da şimdiden 57 milyon izlenme rakamını aştı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram’da 222 bini aşkın takipçi sayısına ulaşan Kuş, @kurtuluskussss hesabını kullanıyor.

KURTULUŞ KUŞ EVLİ Mİ?

Son zamanların popüler sanatçısı Kurtuluş Kuş, hakkında pek çok haber çıktı. Sanatçının hayranları Kurtuluş Kuş'un evli olup olmadığını da merak ediyor. Kuş'un evli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

KURTULUŞ KUŞ KAÇ KİLO VE HANGİ BURÇ?

Kurtuluş Kuş, 1,74 cm boyunda, 80 kg ve oğlak burcudur.

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