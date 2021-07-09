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Altın Kızlar dizisinin başarılı oyuncusu Chick Vennera hayatını kaybetti

09.07.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Altın Kızlar'ın da (The Golden Girls) olduğu birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Chick Vennera hayatını kaybetti.

Altın Kızlar dizisinin başarılı oyuncusu Chick Vennera hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Chick Vennera'nın 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Altın Kızlar dizisinde de rol alan Vennera'nın uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ve bu savaşını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun evinde yalnızken öldüğü duyuruldu. Haberi kızı Nicky Vennera açıkladı.

Chick Vennera'nın herkes tarafından tanınmasını "Thank God It's Friday" filmi sağlamıştı.

Donna Summer, Debra Winger ve Jeff Goldblum'un başrollerini paylaştığı bu başarılı yapımın ünlü sahnesinde park edilmiş araçların üzerinde yaptığı dansla dikkatleri üzerine çeken Chick Vennera, daha sonra Beatrice Arthur, Betty White, Rue McClanahan ve Estelle Getty'in başrollerinde olduğu klasikleşmiş komedi dizisi The Golden Girls yani Altın Kızlar'da rol aldı. Dizide "Enrique" karakterini canlandırdı.


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