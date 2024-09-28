Altın Koza Film Festivali'nde gergin anlar! Mehmet Aslantuğ'un selamı havada kaldı

Bu yıl 31.'si gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali Onur Ödülleri Gecesi'ne Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Bir alışveriş merkezinin bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde gerçekleşen gecede filmler ve ödüllerin yanı sıra Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek'in gergin selamlaşması dikkat çekti.

Levent Özdilek diğer konuklarla selamlaşırken Mehmet Aslantuğ'un gergince beklediği görüldü.

Sıra kendisinde geldiğinde ayağa kalkarak elini Özdilek'e elini uzatarak sarılmak için başını uzattı.

Levet Özdilek, Aslantuğ'un elini tuttu ancak ünlü ismin sarılmasına karşılık vermeyince Aslantuğ şaşkınlığını gizleyemedi ve yerine oturdu.

İkilinin arasındaki bu gerginliğin sebebi şimdiden merak konusu oldu.